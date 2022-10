Nepamirškite kruopų įvairovės – pigiausios nekainuos nė euro, o sumaniai paruoštos virs karališku patiekalu

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad kruopos yra naudingas ir maistingas produktas, kuris gali būti mūsų kasdienio raciono dalis įvairiausiais pavidalais.

Nors prekybos tinklo „Rimi“ produktų vadovė Diana Špūrienė sako, kad populiariausios kruopos yra avižos bei jų dribsniai, taip pat grikiai bei ryžiai, parduotuvėse jų įvairovė tokia didelė, kad kasdien galima ruošti vis kitas. Tai gera proga sutaupyti renkantis nė 1 euro nekainuojančias miežines ar perlines kruopas.

Kuo naudingos viso grūdo košės

Pasak gydytojos dietologės dr. E.Gavelienės, naudingiausios kruopos – viso grūdo.

„Tokios kruopos dar turi papildomų naudų – tirpių ir netirpių skaidulų. Kruopos vertinamos dėl kompleksinių angliavandenių, tačiau reiktų neužmiršti, jog jos yra naudingų augalinių baltymų šaltinis, jose gausu B grupės vitaminų, įvairių mikroelementų. Priklausomai nuo grūdų rūšies, kai kur jų būna daugiau. Tarkime, grikiuose ir bolivinės balandos grūdeliuose randamas didesnis geležies kiekis nei kitose kruopose. Pastebiu, kad net besigydantys ligoninėse kartais kritikuoja maistą būtent dėl dažnai patiekiamų košių, nes tiesiog nėra įpratę jų valgyti, o sveikstantiems žmonėms jos itin naudingos, nes jose daug reikalingų maisto medžiagų“, – teigia ekspertė.

Daugelis pusryčiams renkasi kruopų dribsnius – jie greitai paruošiami, taigi, palengvina rytinę skubą.

„Būtent grūdų dribsniai rekomenduotini žmonėms, kurie turi labai jautrią virškinimo sistemą, kurių prastesnė dantų būklė, sunkiau kramtyti. Tada vertėtų rinktis viso grūdo dribsnius. Glitimo turinčių kruopų turėtų privengti sergantys celiakija arba turintys neceliakinį jautrumą glitimui.

O neturintys tokių nusiskundimų ir norintys rinktis sveikatai palankiausią variantą, gali lengvai ir greitai pasiruošti viso grūdo kruopas. Užtenka jas iš vakaro užmerkti vandenyje, o iš ryto vos kelias minutes pavirti. Be to, yra kruopų, kurių net virti nereikia – išmirkytus per naktį ir išbrinkusius grikius galima tik pasišildyti“,– pataria E.Gavelienė.

Gydytoja dietologė pastebi, kad daugeliui žmonių košė labiau asocijuojasi su pusryčiais – smagu dieną pradėti sveikatai palankiu, šiltu, greitai paruošiamu maistu.

„Nors iš ryto gerai gauti nemažą angliavandenių dozę prieš būsimą protinę ar fizinę veiklą, košę galima skanauti bet kokiu dienos metu – tai gali būti ir vakarienės patiekalas. Tiesiog vertėtų prisiminti, kad kuo mažiau kruopos apdorotos, tuo jos vertingesnės.

Daug kas priklauso ir nuo priedų. Tarkime, iš kviečių pagamintos manų kruopos yra rafinuotos, mažiau palankios sveikatai, tačiau jei jos parduodamos jau sumaišytos su sėlenomis, tokios iš jų paruoštos košės maistinė vertė pakyla“, – atkreipia dėmesį gydytoja.

Įvairūs košių priedai – vis kitokiam skoniui

Mėgstantys avižinių dribsnių ar viso grūdo avižų košes dažniausiai jas gardina vaisiais bei medumi, grikių košės gerbėjai įpjausto į ją avokado skiltelių. Nors šių grūdų bei ryžių kruopos, pasak D.Špūrienės, pačios populiariausios, nereikia pamiršti ir kitų – miežių, sorų, bolivinių balandų, burnočių. Kaskart jas galima valgyti vis su kitais priedais: vaisiais, uogomis, tyrėmis, pesto ar sojų padažu, saulėje džiovintais pomidorais, šviežiomis ar pakepintomis daržovėmis, įvairiais daigais, sėklomis, fetos ar kitokiu sūriu, barstyti smulkintomis žolelėmis ir mėgstamais prieskoniais.

„Pirkėjai turi daug galimybių rinktis pagal savo galimybes, įpročius ir skonį: tiek greitai paruošiamus dribsnius, tiek viso grūdo kruopas bei jų mišinius. Visais metų laikais pirkėjų mėgstamos greitai paruošiamos avižų košės su braškėmis ar kitomis uogomis, taip pat grikių košė su vištiena. Kruopų įvairovė labai didelė – pradedant avižinėmis bei grikių kruopomis ir jų dribsniais, baigiant kuskusu, manų, sorų, kukurūzų, miežinėmis, kvietinėmis, taip pat vis populiarėjančiomis retesnėmis – bulguru, bolivinės balandos, burnočių – kruopomis“, – vardina specialistė.

D.Špūrienė pastebi, kad šiuo metu kruopų poreikis jau nusistovėjęs, jų perkama maždaug vienodai visus metus, nekaupiama namie atsargų, kaip buvo prasidėjus koronaviruso pandemijai ar ankstyvą šių metų pavasarį, karo Ukrainoje pradžioje.

„Kruopų atsargų namie laikyti neverta, nes parduotuvėse jų nepritrūksta. Paprastai kruopų laikymo sąlygos ir galiojimo terminas nurodomas ant kruopų pakuotės, bet visada rekomenduojama atidarius pakuotę jas suvartoti kuo greičiau, o likučius laikyti sandariuose stiklo ar plastiko indeliuose šviesoje – taip sumažės tikimybė kruopose įsiveisti maistinėms kandims“, – primena D.Špūrienė.

„Rimi“ siūlo pasigaminti rečiau valgomą bolivinių balandų košę su slyvomis ir pistacijomis.

Bolivinių balandų košė su slyvomis ir pistacijomis

Košei reikės:

170 g bolivinių balandų sėklų

375 ml kokosų gėrimo

60 g vandens

1 šaukšto vanilės ekstrakto

0,5 šaukštelio cinamono

1 žiupsnelio muskato

1 žiupsnelio druskos

50 g pistacijų

Troškintoms slyvoms reikės:

4 vnt. slyvų

125 ml vandens

50 g medaus

Gaminimo eiga

Dubenėlyje sumaišykite bolivinių balandų sėklas, kokosų pieną, vandenį, vanilę, cinamoną, muskatą ir druską. Gautą masę supilkite į troškinimo indą ir pašaukite į iki 175 laipsnių įkaitintą orkaitę 20 minučių.

Tuomet gerai išmaišykite ir dar troškinkite 15–20 minučių, kol susigers skystis.

Slyvas supjaustykite griežinėliais. Į puodą supilkite vandenį, medų, sumeskite slyvas ir retkarčiais pamaišydami kaitinkite ant vidutinės ar mažos kaitros, kol slyvos suminkštės – maždaug apie 5 minutes.

Košę supilstykite į dubenėlius. Užberkite smulkintų pistacijų ir gražiai išdėliokite slyvas. Jei mėgstate saldžiau, galite užpilti skysčio, kuriame troškinosi slyvos.