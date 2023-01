Gydytoja paaiškino, kiek tiesos yra teiginyje, kad kava gali sukelti infarktą

Prekybos tinklo „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantė gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė primena, kad kavoje yra daug antioksidantų ir polifenolių, kurie pasižymi priešuždegiminiu poveikiu, tačiau vartojant kavą svarbi viena sąlyga.

Ne visi mitai apie kavą yra teisingi

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pastebi, kad yra labai nedaug maisto produktų, kurie galėtų pasigirti tokia ilga vartojimo istorija, kaip kava. Tačiau įvairiais laikmečiais ji būdavo apipinta mitais apie kenksmingumą sveikatai.

„Tokių dviprasmiškų atsiliepimų sveikatos atžvilgiu yra todėl, kad tai labai priklauso nuo to, kiek kavos yra išgeriama.

Žmogui rekomenduojama neviršyti maždaug 2–3 espreso puodelių per dieną. Jei per parą išgeriamas didesnis nei rekomenduojamas kavos kiekis, kofeino bus gaunama per daug, o tai sveikatai nėra palanku. Nereikėtų pamiršti ir fakto, jog kava skatina skysčių netekimą, tad reikėtų prie kiekvieno puodelio kavos išgerti stiklinę vandens“, – primena gydytoja dietologė.

Anot dr. E. Gavelienės, nors vyrauja manymas, kad kava gali būti kenksminga kraujagyslių ir širdies ligomis sergantiems žmonėms, iš tiesų yra atvirkščiai.

„Yra patvirtinančių įrodymų, jog 2–3 puodeliai kavos per dieną apsaugo nuo miokardo infarkto. Žinoma, jei asmeniui yra smarkiai pakilęs kraujo spaudimas, nereikėtų eksperimentuoti ir gerti kavos papildomai. Tačiau saikingas kavos kiekis nėra kenksmingas“, – patikina dietologė.

Išaugo kavos kapsulių vartojimas

Net ir po pandemijos dažnas darbuotojas daugiau dirba iš namų, o tai paskatino žmones susikurti naujus kavos gėrimo ritualus ir investuoti į aparatus namuose. Dauguma modernių kavos aparatų turi integruotas pupelių malimo ir automatines pieno sistemas, kurios leidžia pasigaminti skirtingus gėrimus iš šviežiai maltų kavos pupelių. Kitiems gardesnė kapsuliniu aparatu pagaminta ar daug metų gurkšnota puodelyje plikyta malta kava.

Prekybos centruose galima rasti kavos įvairiems skoniams, ir nors dauguma mūsų jau turime mėgstamas kavos rūšis, verta išbandyti dar neragautas.

„Nors maltos kavos kategorija vis dar sudaro didžiausią parduodamos kavos dalį, sparčiai auga kavos pupelių ir kapsulių vartojimas. Žiemą pirkėjų mėgstamos įvairiais prieskoniais bei aromatais praturtintos maltos kavos: su klevų sirupo, vaflių, šokolado, amareto skoniais. Įprastiniam kavos vartojimo būdui – užplikant ją puodelyje – pirkėjai labiau mėgsta vidutinio skrudinimo kavą su švelnios rūgštelės poskoniu. Taip pat vis labiau domimasi kavos pupelių kilmės šalimi – kiekvienas regionas ir kavamedžių ūkis turi unikalų dirvožemį“, – sako „Rimi“ komercijos operacijų vadovė O. Suchočeva.

Pasak specialistės, kuo sodresnė ir atsakingiau dirbama žemė, tuo skanesnė kava. Dirvožemio sudėtis turi įtakos kavamedžio derliui, taip pat įvairiems pupelėse esantiems junginiams, kurie atsispindi gėrimo aromate.

Kaip pasiruošti gardžią kavą namuose

Pastaraisiais metais kokybiškos kavos vartojimas namuose tapo prieinamesnis ir dėl edukacijos: atsiranda vis daugiau informacijos, kaip tapti geriausiu kavos virėju bent jau savo šeimoje.

Pasak „Rimi“ kulinarijos technologės Linos Barčaitės, pirmiausia reikėtų pradėti nuo paprastų dalykų – išsirinkti kokybiškas kavos pupeles. Vertėtų išbandyti jas iš skirtingų regionų, kad atrastume labiausiai patinkantį skonį – pupelės iš Etiopijos, Kolumbijos ar Brazilijos skiriasi savo aromatais ir poskoniais: „Be to, atidarius pakelį, reikėtų pupeles suvartoti per kelias savaites, nes senstant kavai prarandamos jos skonio ir aromato savybės. Jei ruošiate kavą rankiniu būdu, malkite pupeles prieš pat kavos virimą. Puodelyje plikomai vertėtų rinktis vidutinio rupumo maltą kavą – ji turėtų būti panašesnė į druską, o ne į miltus. Paprasčiau bus nusipirkti kavamalę su malimo nustatymo funkcija – per smulkiai ar per rupiai sumalta kava neatskleis visų skonio savybių.“

Kartais nustembame, kad pamėgta kava kitame Lietuvos regione turi visai kitokį skonį – jis priklauso ir nuo vandens, kuriuo ją plikome. Tad jei kava iš tų pačių pupelių nebeskani, keiskite vandenį.

„Pabandykite naudoti pirktą buteliuose ar net silpnai mineralizuotą vandenį. Be to, plikydami kavą puodelyje nedarykite klaidos – neužplikykite jos verdančiu vandeniu: jis turėtų būti 90–96 laipsnių temperatūros, tad tiesiog palaukite minutę ar pusantros“, – pataria L. Barčaitė.

Ji kviečia gerti kavą namuose ir išbandyti tris šio gėrimo receptus, kurie nustebins skoniu.

Kava su toniku

Reikės:

1 apelsino;

25 g klevų sirupo;

150 ml kavos;

200 ml toniko;

kelių mėtos lapelių;

ledukų.

Kaip gaminti

Į aukštą stiklinį indą suberkite ledukus, mėtos lapelius ir plonai supjaustytą apelsiną. Užpilkite kava, o galiausiai – toniku. Išmaišykite.

Kava su cinamonu ir grietinėle

Reikės:

10 ml agavų arba cukranendrių sirupo;

120 ml šilto pieno;

60 ml kavos;

1 šaukšto plaktos grietinėlės;

cinamono pagal skonį.

Kaip gaminti

Į didelį stiklinį puodelį įpilkite agavų sirupo, tada pilkite šilto pieno ir kavos. Ant viršaus uždėkite plaktos grietinėlės kepurėlę, pabarstykite cinamonu.

Kava su ledais

Reikės:

1 šaukšto ledų;

100 ml stiprios kavos;

50 ml šalto pieno;

šokoladinių sausainių gabaliukų pagal skonį;

tarkuoto šokolado pagal skonį.

Kaip gaminti

Kavinuke užsiplikykite kavos.

Į stiklinę įsidėkite šaukštą ledų, ant jų pilkite karštos kavos ir galiausiai – šalto pieno.

Ant viršaus patrupinkite sausainių, pabarstykite tarkuotu šokoladu.

Skanaus!