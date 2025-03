Sveika ir kūnui, ir piniginei: šių daržovių lentynose neaplenkite

Ilgai stoviniuoti parduotuvėje, svarstant, ką dėti į pirkinių krepšelį, taip pat neprireiks – „Iki“ prekybos tinklo parduotuvių lentynose jau nugulė šviežias pavasario derlius.

Jį, pabrėžia „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė, prekybos tinklo specialistai tikrina nuodugnių tyrimų nuosavose mini-laboratorijose, tačiau atrankos procesas prasideda dar gerokai anksčiau.

„Procesas vyksta labai kruopščiai ir nuosekliai – nė viena partija į lentynas parduotuvėse nepatenka nepraėjusi griežtos kontrolės. Šviežumo kelias prasideda dar prieš derliaus sunokimą – renkantis patikimus tiekėjus ir derinant kokybės parametrus.

Be to, esame tarptautinio tinklo dalis, todėl tai atveria kelius savo pirkėjams pasiūlyti šviežių produktų būtent iš tų regionų, kur klimato sąlygos tuo metu yra palankiausios“, – pažymi G.Kitovė.

Negana to, šviežio derliaus produktams taikomos ir nuolaidos, todėl pirkiniai džiugins ne tik kūną ir gomurį, bet ir piniginę.

Ridikėliai

Ridikėlius pavasarį rastume ne vieno lietuvio darže, todėl nenuostabu, kad sparčiai jie dingsta ir iš „Iki“ parduotuvių lentynų.

Ne paslaptis, kad itin puikiai jie tinka salotose – aitrus traškumas įneša po žiemos taip išsiilgtų ryškesnių skonių bei spalvų. Tačiau norintys kažko įdomesnio gali pabandyti trumpai ridikėlius pamarinuoti su citrina ar actu, o tuomet pagardinti juos natūraliu jogurtu.

Ridikėlius taip pat galima kepti orkaitėje – supjaustykite lygiomis dalimis, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, jei mėgstate – ir balzaminiu actu, apibarstykite druska bei pipirais ir kitais mėgiamais prieskoniais bei kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30 min. Kol ridikėliai apskrus. Patiekiant skonį puikiai praturtintų ant viršaus užbarstytas fetos sūris.

Be to, ridikėliai džiugina ne tik intensyviu skoniu bet ir maistinėmis savybėmis. 100 gramų ridikėlių turi vos 12 kcal, o juose gausu naudingų medžiagų: vitamino c, kalcio ir kalio.

Morkos

Šviežios morkytės – puikus pasirinkimas ne tik patiekalams gardinti, bet ir tiesiog užkąsti. Jei norisi kažko gardžiau, morkytes galite valgyti su humusu ar graikiško jogurto padažu.

Be to, morkos puikiai tinka ir garnyrui – keptos orkaitėje ar karšto oro gruzdintuvėje. Morkytes apliekite alyvuogių aliejumi, kurį, mėgstantys saldesnį skonį, gali sumaišyti su medumi, druska, pipirais bei kepkite 200 laipsnių temperatūroje tol, kol suminkštės bei lengvai apskrus.

Iš morkų taip pat gaunasi ir puikios, gaivios salotos, o pastaruoju metu socialiniuose tinkluose ypač paplito vienas receptas, sužavėjęs tūkstančius žmonių.

Morkas sutarkuokite juostelėmis, daržovių skustuku. Maždaug lygiomis dalimis sumaišykite sezamų ar alyvuogių aliejų, sojų padažą, ryžių actą, medų ir žaliosios citrinos sultis. Apliekite padažu smulkintas morkas, o patiekdami užbarstykite sezamų sėklų bei svogūnų laiškų.

100 gramų morkų turi vos 41 kcal ir daugybę žmogui labai naudingų vitaminų. Turbūt nuo vaikystės žinoma, kad morkos gerina regėjimą, tačiau jose yra ir daug skaidulų, pagerinančių virškinimą, antioksidantų, kovojančių su uždegimais ir stiprinančių širdies sveikatą bei kalio, padedančio palaikyti sveiką kraujospūdį.

Šviežios bulvės

Nors 2000-ųjų pradžioje žurnalų viršeliai skelbė, kad bulvės – gražios figūros priešės, dauguma mitybos specialistų su tuo tikrai nesutiktų. 100 g nevirtų bulvių turi vos 74 kcal, o jose yra ir daug naudingų medžiagų.

Vienoje bulvėje slypi net 22 proc. kasdien mums reikalingos vitamino c dozes, vitaminas b6, kalis, fosforas, magnis, geležis. Visgi sveikiausia valgyti bulves su odele – joje kalio bei magnio ir yra daugiausia.

Žinoma, riebaluose virti bulvių traškučiai ar riebiu padažu apipilti bulviniai blynai nebus sveikiausias pasirinkimas, tačiau orkaitėje ar karšto oro gruzdintuvėje keptos bulvių skiltelės tiks tiek skaniam užkandžiui, tiek garnyrui.

Be to, šiuo metu „Iki“ parduotuvėje šviežių bulvių kilogramas kainuoja vos 1,29 eur. Tai reiškia, kad jei kasdien pietums išsikeptumėte po 200 gramų bulvių, visai darbo savaitei pietų garnyras jums kainuos vos kiek daugiau nei eurą.