Pieno produktų ABC: ką verta žinoti apie 5 populiariausius, kuriuos rastume dažno lietuvio šaldytuve?

Pienas – ir nauda, ir džiaugsmas gomuriui

Pienas daugelio žmonių racione užima ypatingą vietą. Ir išties ne be reikalo. Lietuvoje daugiausiai vartojamas karvių pienas, kurio sudėtyje yra gausu baltymų. Gamtoje sutinkami baltymai yra sudaryti iš maždaug 20 amino rūgščių. Net 18 iš jų randamos pieno baltymuose. Priešingai nei daugelis augalinės kilmės baltymų, esantys piene yra visaverčiai. Jie taip pat yra lengviau įsisavinami.

Bendrovės „Pieno Žvaigždės“ filialo „Panevėžio pienas“ vyriausioji technologė Dalia Mickeliūnienė pažymi, kad visas parduotuvėse parduodamas pienas yra pasterizuotas – t. y. apdorotas termiškai. Tai būtinas procesas norint, kad pieną vartoti būtų saugu. Aukštoje temperatūroje yra sunaikinamos šviežiame piene esančios bakterijos, kurios gali sukelti ligas. Tačiau kuo aukštesnėje temperatūroje pienas apdorojamas, tuo daugiau maistinių savybių jis praranda.

„Dėl šios priežasties mūsų pieninėje gamybos proceso metu „Dvaro“ pienas yra pasterizuojamas ne aukštesnėje nei 72 °C temperatūroje. Tokia temperatūra yra pakankama norint užtikrinti pieno saugumą vartoti, o kartu leidžia išsaugoti maksimalią produkto maistinę vertę. Pasterizavimo proceso temperatūra yra vienas iš esminių pieno kokybės faktorių. Žemesnė pasterizavimo temperatūra leidžia išsaugoti vertinguosius išrūginius baltymus ir natūralų gaivų pieno skonį“, – pažymi D.Mickeliūnienė.

Kefyro kokybės paslaptis – tinkamas raugas

Lietuvoje tikrai mėgstamas ir artimas pieno giminaitis kefyras. Tai taip pat ilgas vartojimo tradicijas turintis produktas, kurio atsiradimą lėmė noras pieną išsaugoti tinkamą vartoti ilgiau. Iš esmės kefyras yra fermentuotas pienas – t. y., pienas, suraugintas specifinėmis raugo bakterijomis. Tad be pieno baltymų šiame produkte yra gausu ir specifinių raugo mikroorganizmų.

„Tam, kad iš pieno gautume kefyrą, naudojame unikalų gyvą kefyro grybą, kurį sudaro simbiozėje gyvenantys mikroorganizmai – mielės bei specifinės raugo kultūros. Būtent jos ir suteikia produktui charakteringą brandų skonį. „Dvaro“ kefyro gamyba yra išties sudėtingas ir daug žinių bei patirties reikalaujantis procesas, o itin didelį dėmesį skiriame kefyro grybo auginimui ir jo kokybės kontrolei. Pavyzdžiui, „Dvaro“ 3,2 proc. riebumo kefyrui gaminti naudojamas gyvas kefyro grybas mūsų pieninėje yra auginamas ir puoselėjamas jau daugiau nei 30 metų“, – sako „Pieno Žvaigždės“ filialo „Mažeikių pieninė“ vyriausioji technologė V.Laukytė-Staniuvienė.

Grietinė – nepakeičiamas pagardas

Tvirtas pozicijas lietuviškoje virtuvėje išlaiko ir dar vienas populiarus pieno produktas – grietinė. Ji yra gaunama pieno rūgšties bakterijomis surauginus iš pieno gautą grietinėlę. Nors grietinę, kaip ir praktiškai bet kurį kitą riebesnį produktą reikėtų vartoti saikingai, ji taip pat yra gyvūninės kilmės baltymų šaltinis. Be to, kaip ir kituose raugintuose produktuose, grietinėje netrūksta pieno rūgšties bakterijų kultūrų.

„Grietinė puikiai tinka prie įvairių lietuviškai virtuvei būdingų patiekalų – pradedant blynais ir varškėčiais ir baigiant įvairiais troškiniais, balandėliais, cepelinais ar kugeliu. Daugeliui lietuvių grietinė yra išties nepakeičiamas pagardas, kurio naudojimas yra giliai įsišakniję lietuviškoje kulinarinėje tradicijoje“, – sako V.Laukytė-Staniuvienė.

Mitybos specialistų išteisinto sviesto sugrįžimas

Pieno produktų Panteone neabejotinai aptiksime ir sviestą. Nors dar visai neseniai šį iš grietinėlės gaunamą produktą lydėjo ne pačios geriausios reputacijos šleifas, šiandien mitybos ekspertai kalba apie saikingai vartojamo sviesto naudą. Anksčiau sviestas buvo peikiamas dėl sočiųjų riebalų gausos. Tačiau šiandien žinoma, kad kai kurios svieste esančios riebalų rūgštys – pavyzdžiui, mononesočiosios oleino – žmogaus organizmui yra reikalingos.

„Sviesto kokybė priklauso nuo jo sudėties ir technologinio gamybos proceso. Tikrai kokybiškame svieste be grietinėlės neturėtų būti jokių kitų priedų, nebent druskos. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į sviesto riebumą – jis turėtų būti ne mažesnis nei 80 proc. Kokybiškas sviestas pasižymi vientisa konsistencija, vos gelsva – beveik balta – spalva, ryškiu grietinėlės skoniu ir kvapu. Paragavus jo jaučiasi švelnus saldumas. Be to, geras sviestas netrupa ir pakankamai gerai tepasi. Būtent tokiomis savybėmis pasižymi Lietuvos vartotojų pamėgtas iš šviežios saldžios grietinėlės gaminamas 82 proc. riebumo „Dvaro“ sviestas“, – pažymi V.Laukytė-Staniuvienė.

Varškė atrandama vis iš naujo

Populiariausių pieno produktų penketuką užbaigia varškė. Labai tikėtina, kad varškė Lietuvos teritorijoje vartojama jau keletą tūkstantmečių. Nepaisant to, šio produkto patrauklumas nė kiek nemažėja. Priešingai, vis daugiau žinoma apie varškės maistinę vertę, kurią, visų pirma, lemia žmogui reikalingų visaverčių baltymų gausa. Tai skatina vartotojus šį produktą dažniau įtraukti į savo racioną. Be to, daugelį varškė į savo pusę patraukia dėl lengvo paruošimo ir plataus panaudojimo virtuvėje.

„Rinkdamiesi varškę sveikiems pusryčiams, lengvam ir maistingam užkandžiui ar kaip pagardą prie bulvinių patiekalų tikrai neprašausite. Varškė išties išsiskiria savo universalumu – ją galima valgyti tiek vieną, tiek su vaisiais, uogomis, riešutais, medumi, jogurtu ar panaudoti įvairių patiekalų ar netgi desertų gaminimui. Ne veltui jau kurį laiką klasikinė 9 proc. riebumo „Dvaro“ varškė neužleidžia savo pozicijų tarp populiariausių mūsų produktų“, – sako V.Laukytė-Staniuvienė.

Lietuvių meilė pieno produktams neblėsta, o tam yra išties svarių priežasčių – nuo ilgamečių vartojimo ir kulinarinių tradicijų iki mokslo patvirtintos naudos. Anot V.Laukytės-Staniuvienės, kiekviena iš jų yra gera, o vartotojams svarbiausia žinoti, kaip atsirinkti kokybiškus produktus.