53-ejus metus perka tik mėsainius: sunku patikėti, kiek jam pavyko suvalgyti ir ką pasakė gydytojai

Donaldas Gorske'as iš Fond du Lac savo 35 000-ąjį mėsainį suvalgė kovo 15 d., praėjus beveik 53 metams nuo tada, kai pradėjo savo kasdienę mėsainių maniją. Jis sako, kad per dieną suvalgo po du – vieną pietums ir vieną vakarienei.

Viskas prasidėjo 1972 m. gegužės 17 d., kai Donaldas nusipirko savo pirmąjį automobilį. Tuomet jis per dieną suvalgydavo devynis „Big Mac“, o išmetęs tris panaudotas mėsainių dėžutes ant galinės sėdynės suprato, kad tai yra vienintelis maistas, kurį jis nori valgyti visą likusį gyvenimą.

„Tai geriausias sumuštinis pasaulyje!“ – Donaldas turėjo omenyje klasikinius du jautienos paplotėlius, specialų padažą, salotas, sūrį, marinuotus agurkėlius, svogūnus ant sezamo sėklų bandelės.

„Big Mac“ entuziastu tapau dėl mėsainio. Žinojau, kad noriu kasdien valgyti savo mėgstamiausią maistą – mėsainį. Pagrindinė priežastis, kodėl tiek metų valgau „Big Mac“, yra ta, kad tai vis dar yra mano mėgstamiausias maistas ir kasdien laukiu, kada galėsiu jį suvalgyti“, – sakė jis.

Donaldas pasiliko tas tris originalias dėžutes ir pradėjo rinkti kitas, kurios vėliau tapo didžiule „McDonald's“ suvenyrų kolekcija.

Jis sakė, kad jį įkvėpė 1970 m. išleista Guinnesso rekordų knyga, ir žinojo, kad vienintelis rekordas, kurį jis tikrai galėtų pagerinti, yra kasdien valgyti mėsainį.

„Tai niekada nebuvo vienos dienos rekordas, – sakė jis. – Ir dabar, po daugiau nei 50 metų kasdien valgydamas tą patį maistą, klausiu savęs: „Kur prabėgo laikas?“

Donaldas išsaugojo kiekvieną nusipirktų mėsainių dėžutę ir čekį, kuriuos tvarkingai sudėjo į dėžutes ir maišelius, o ant sienos kabo kalendorius, kuriame suskaičiuoti per dieną suvalgyti mėsainiai.

„Tikriausiai visą likusį gyvenimą kasdien valgysiu „Big Mac“, – juokauja jis.

Nepaisant dietos, Donaldo žmona Marija, kuriai jis pasiūlė susituokti „McDonald's“, patvirtino, kad jo sveikata iš tiesų yra gera, o reguliarūs vizitai pas gydytoją rodo, kad cukraus ir cholesterolio kiekis kraujyje yra normalus. Vyras dabar sąžiningai valgo patiekalus ir kasdien vaikšto 10 kilometrų pėsčiomis po apylinkes, kad išliktų aktyvus.

„Patarimas, kurį duočiau kiekvienam, norinčiam apskųsti mano įrašą, yra toks: nedarykite to“, – juokavo Donaldas.

„Esu apdovanotas greita medžiagų apykaita ir gera sveikata, dėl kurios galiu valgyti „Big Mac“ ir nepriaugti viršsvorio, – sakė jis. – Tikriausiai esu vienintelis žmogus, kuris gali kasdien valgyti „Big Mac“ ir nepakenkti savo sveikatai.“

O didžiausia pamoka, kurią Donaldas išmoko per daugelį kolekcionavimo metų, yra ta, kad reikia laikyti papildomus „Big Mac'us“ šaldiklyje tam atvejui, jei dėl sniego audros būtų apribota galimybė patekti į „McDonald's“. Be to, dabar jis du kartus per savaitę lankosi vietinėje franšizėje, kad apsirūpintų mėsainiais.

Be „Big Mac“, Donaldas yra išbandęs dar du kitus mėsainius – 1984 m. vieną „Burger King Whopper“ ir 1984 m. vieną „Double Topper Burger“, tačiau sako, kad joks kitas sumuštinis negali perimti geriausiojo karūnos.

„Yra daug kitų mėsainių tinklų, tačiau kitų niekada neturėjau noro paragauti“, – sako jis.

Rekordininkas pridūrė, kad žmonės dažnai jo klausia, ką jis darytų, jei prekės ženklas nustotų gaminti kultinį sumuštinį, tačiau jis nesijaudina – tikisi, kad dėl pinigų, kuriuos per daugelį metų investavo į franšizę, virėjai ir toliau jam juos gamins.

„Ar aš kada nors galvojau apie savo paskutinįjį „Big Mac“? Taip, kai guliu mirties patale, o sūnus man pakeliui nupirks „Big Mac“, – dalijosi Donaldas.