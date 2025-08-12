Negerkite ryte: 5 gėrimai, kurie gali pakenkti jūsų sveikatai

Uždegimas yra natūrali imuninė reakcija, padedanti jūsų organizmui sveikti ir apsisaugoti nuo žalos. Tačiau lėtinis uždegimas gali sukelti įvairių sveikatos problemų, įskaitant širdies ligas, diabetą ir autoimuninius sutrikimus.
Mityba atlieka lemiamą vaidmenį kovojant su uždegimu, o tai apima ir gėrimus, kuriuos geriate. Gėrimai su daug cukraus yra įprasti daugeliui žmonių, tačiau jie gali būti labai kenksmingi jūsų sveikatai.
Dėl šių gėrimų dažnai padidėja cukraus kiekis kraujyje, o tai ilgainiui gali paskatinti atsparumą insulinui, svorio augimą ir lėtinį uždegimą. Mitybos specialistė ir dietologė Krutika Nanavati atskleidė penkis rytinius gėrimus, kurie gali sugadinti jūsų sveikatą. Apie tai rašo „She Finds“.
Saldūs kavos gėrimai
Nors puodelis kavos gali būti rytinis išsigelbėjimas, saldžios versijos, pavyzdžiui, latte ir kapučino, pripildytos sirupų ir plaktos grietinėlės, yra labai kenksmingos.
„Šie gėrimai gali būti per saldūs, didinantys cukraus kiekį kraujyje ir skatinantys uždegimus“, – sako dietologė.
Didelis cukraus suvartojimas siejamas su uždegiminių žymenų padidėjimu. Be to, šiuose gėrimuose dažnai būna daug tuščių kalorijų, kurios gali prisidėti prie svorio augimo ir dar labiau sustiprinti uždegimą. Pasirinkę juodą kavą arba paprastą espreso kavą, galite daug sveikiau mėgautis rytine kofeino doze.
Sportiniai gėrimai
Sportinius gėrimus, skirtus intensyvioms treniruotėms, daugelis dažnai vartoja kaip rytinius gėrimus. Tačiau jie gali turėti ir trūkumų.
„Juose gausu cukraus ir elektrolitų, kurių daugumai žmonių nereikia, nes tai gali prisidėti prie uždegimo“, – įspėja mitybos specialistė Nanavati.
Šie gėrimai skirti papildyti elektrolitus, prarastus per intensyvias treniruotes, tačiau paprastam žmogui, ypač ryte, jie nereikalingi. Didelis cukraus kiekis gali sukelti greitą energijos antplūdį, o po to – nuosmukį, todėl šie gėrimai nėra tinkamas pasirinkimas rytiniam tonizuojančiam gėrimui. Vietoj jų rytais gerkite vandenį arba žolelių arbatas.
Pramoninės vaisių sultys
Nors vaisiai paprastai yra sveiki, parduotuvėse pirktose vaisių sultyse dažnai būna koncentruoto cukraus ir nėra skaidulų.
Dr. Nanavati aiškina: „Dėl šių sulčių padidėja cukraus kiekis kraujyje, be to, jose pasigendama viso vaisiaus maistingųjų savybių.“ Daugelyje pirktinių sulčių taip pat yra pridėtinio cukraus ir konservantų, kurie gali skatinti uždegimus. Dėl skaidulų trūkumo sultyse esantis cukrus greičiau patenka į kraują, todėl cukraus kiekis kraujyje greitai padidėja. Jei norite sveikesnio varianto, pabandykite namuose pasigaminti sulčių iš sveikų vaisių ir daržovių, kad išsaugotumėte naudingas skaidulines medžiagas ir maistingąsias medžiagas.
Gazuoti gėrimai
„Šiuose gėrimuose gausu cukraus ir dirbtinių saldiklių, kurie yra susiję su uždegimu ir sutrikusiu cukraus kiekio kraujyje reguliavimu“, – pažymi Dr. Nanavati.
Didelio cukraus kiekio ir dirbtinių priedų derinys ilgainiui gali sukelti rimtų sveikatos problemų, įskaitant padidėjusią metabolinio sindromo ir atsparumo insulinui riziką. Šių gėrimų gazuotas pobūdis taip pat gali sukelti pilvo pūtimą ir diskomfortą, todėl jie nėra pats geriausias pasirinkimas ryte. Rinkitės gazuotą vandenį su lašeliu citrinos ar laimo – tai gaivi alternatyva be pridėtinio cukraus.
Parduotuvėje pirkti kokteiliai
Parduotuvėje pirkti kokteiliai gali būti tokie pat saldūs kaip ir vaisių sultys.
„Šiuose kokteiliuose dažnai yra paslėpto cukraus iš vaisių ir sirupų, – sako Dr. Nanavati. Ji rekomenduoja gaminti kokteilius namuose, kontroliuojant pridėtinio cukraus kiekį ir neskaldytus vaisius, kuriuose yra skaidulinių medžiagų. Gamindami kokteilius namuose, galite kontroliuoti ingredientus ir užtikrinti, kad gausite subalansuotą ir maistingą gėrimą puikiai dienos pradžiai.
Sąmoningai pasirinkdami rytinius gėrimus galite labai pagerinti savo sveikatą. Vengdami saldžių, perdirbtų gėrimų ir rinkdamiesi sveikesnes alternatyvas, galite sumažinti uždegimus ir išlaikyti stabilų cukraus kiekį kraujyje visą dieną.
