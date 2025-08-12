Stebuklingas prieskonis, kuris valo kepenis, mažina cukraus kiekį kraujyje ir kovoja su senėjimu

Rozmarinas – tai žolė, kuri dėl savo aromato yra viena iš populiariausių prieskonių žuviai, mėsai, sriuboms, daržovėms ir net desertams.
Rozmarinas taip pat naudingas sveikatai: gerina virškinimą, reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, stiprina kepenis ir net gali sumažinti demencijos riziką bei pagerinti atmintį.
Reguliuoja cukraus kiekį kraujyje
Rozmarinas naudojamas natūralioje medicinoje kovai su hiperglikemija – aukštu gliukozės kiekiu kraujyje.
Ši žolė ne tik sulėtina angliavandenių įsisavinimą kraujyje, bet ir apsaugo kasos ląsteles, atsakingas už insulino gamybą.
Gerina virškinimą ir kepenų funkciją
Rozmarino ekstraktas stiprina skrandžio gleivinę ir mažina skrandžio opos atsiradimo riziką, nes turi stiprių antibakterinių savybių.
Be to, šis prieskonis turi choleretinį poveikį, pagreitina virškinimą ir yra naudingas žarnynui.
Rozmarinas turi teigiamą poveikį kepenims: palaiko detoksikacijos procesus ir apsaugo jų ląsteles nuo pažeidimų. Pavyzdžiui, dėl kai kurių vaistų vartojimo.
Turi antioksidacinį poveikį
Rozmarinas turi galingų antioksidantų. Jie kovoja su uždegimu, mažina širdies ligų riziką, taip pat pašalina laisvuosius radikalus, kurie yra atsakingi už ląstelių pažeidimus, vėžį ir pagreitintą senėjimą.
Kai kurie tyrimai parodė, kad rozmarino ekstraktai pagreitina odos regeneraciją ir padeda kovoti su spuogais ir egzema.
Šis prieskonis turi raminamąjį poveikį ir mažina stresą, kuris blogina atmintį.
Galingi rozmarino antioksidantai apsaugo smegenis nuo oksidacinio streso, kuris pažeidžia neuronus ir skatina neurodegeneracines ligas.
Kaip naudoti rozmariną?
Naudingiausias yra šviežias rozmarinas. Jį galima auginti vazonėlyje ištisus metus.
Šis prieskonis suteikia skonio daugeliui patiekalų – geriausia jį dėti į keptą mėsą, žuvį ar bulves.
Tačiau jis taip pat tinka sriuboms, padažams ir net tortams bei desertams gaminti. Rozmarino šakelės pagerins limonado ar arbatos skonį.
Jei rozmarino aliejų įlašinsite į vonią, jo aromatas stimuliuos smegenų veiklą, padės atsipalaiduoti ir užmigti.
