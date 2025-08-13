Neapsisprendžiate, kurią žuvį rinktis? „Norfos“ pirkėjai tarė savo žodį – šios pačios populiariausios

Pardavimai nuolat auga
Kaip paaiškino A.Šiuša, skumbrės parduodamos sukrautos ant ledo vitrinose, šaltai ir karštai rūkytos, jūros lydekos ir jūros ešeriai – karštai rūkyti ir ant ledo, lašišų filė – ledo vitrinose. Prieš patekdamos į daugiau nei pusantro šimto „Norfos“ parduotuvių, šios žuvys defrostuojamos dulksna, dideliu kiekiu drėgmės prisotintame ore.
Ši moderni technologija padeda tolygiai atšildyti net ir didelį bloką sušaldytos žuvies. Naudojant dulksną žuvis nepraranda savo savybių, nes atšyla drėgmėje, ji neišdžiūsta, visi sluoksniai atšyla tolygiai. Produkcija į parduotuves vežama tokiais kiekiais, kad būtų parduota per vieną dieną, žuvis visą laiką būtų šviežia – aukščiausios kokybės, kokią įpratę pirkti „Norfos“ pirkėjai.
Į „Rivonos“ žuvies cechą atkeliauja vien tik Lietuvos žuvininkystės ūkiuose užauginti karpiai – taip užtikrinamas maksimalus jų šviežumas ir kokybė. Kad karpiai parduotuves pasiektų švieži ir išsaugotų savo geriausias savybes, išskrosti jie sudedami į specialias dėžes, užklojami ledu ir tuomet išvežiojami po parduotuves. Parduotuvių ledo vitrinose prie šios žuvies matysite užrašą „atšaldyta“, vadinasi, ji – šviežia, apdorota šalčiu, tačiau neužšaldyta, todėl ant pirkėjų stalo patenka išsaugojusi maistines savybes, tekstūrą ir nepriekaištingą skonį.
Beje, norintys tikrai karališkos vakarienės „Norfoje“ gali įsigyti ir eršketų.
Pasak pašnekovo, nuo tada, kai kiekvieną pirmadienį nuo 17 val. visose „Norfos“ parduotuvėse taikomas 50 proc. išpardavimas visai žuvies produkcijai, ir pirkėjai noriai įsigyja kokybiškos žuvies už mažesnę kainą, kiekvieną vasaros mėnesį vidutiniškai parduodama apie 160 tonų produkcijos. Apie 40–50 tonų sudaro rūkyta žuvis, apie 15 tonų – sūdyta silkė ir skumbrė, likusi – žuvis ant ledo. Rudenį žuvies bus parduodama apie 200 tonų, metų pabaigoje, ruošiantis didžiausioms metų šventėms, apie 300–400 tonų žuvies.
Nauda sveikatai – keleriopa
Technologė Ieva Bagackienė priminė, jog švelnaus skonio, riebi, tvirtos tekstūros skumbrė išsiskiria baltymų, kurie yra pagrindinė organizmo statybinė medžiaga, kiekiu. Jei jų trūksta, gali sutrikti gyvybiškai svarbių organų veikla, fermentų, hormonų gamyba. Taip pat – Omega 3 riebalų rūgščių, padedančių sumažinti įvairių ligų riziką, sustiprinti imunitetą, padedančių apsisaugoti nuo uždegimų, širdies ir kraujagyslių ligų, yra svarbios smegenų veiklai, kiekiu. Skumbrėje gausu ir kitų organizmui būtinų mineralinių medžiagų bei vitaminų: fosforo, vario, geležies, seleno. Skaičiuojama, jog vienoje skumbrės filė yra apie 2991 mg Omega-3 riebalų rūgščių.
Skumbrė ypač vertinga ir dėl seleno, būtino skydliaukės veiklai, fosforo, kuris formuoja raumeninį audinį bei yra reikalingas medžiagų apykaitai. Ši žuvis – vienas iš geriausių vitamino D, kuris būtinas kaulų augimui ir struktūrai, šaltinių. O joje esantys B grupės vitaminai – būtini normaliai nervų sistemos veiklai.
Skumbrė – rūkyti ir kepti
Skumbrė puikiai tinka kepti keptuvėje ar ant grotelių, virti garuose. Gaminant žuvį, puikiai dera šviežios žolelės, pavyzdžiui, krapai, kalendra ar peletrūnas.
Pirkėjų ypač mėgstama ne tik atšildyta, bet ir karštai bei šaltai rūkyta skumbrė. Ruošiant karšto rūkymo žuvį, po defrostavimo ir sūdymo, žuvis 2–3 valandas rūkoma 60–70 laipsnių temperatūroje. Aukštesnė temperatūra suardo žuvies raumens struktūrą, ji suminkštėja.
Ruošiant šalto rūkymo žuvį, žuvis sūdoma ilgiau, kad druska labiau įsigertų į raumenis, o rūkoma 8–9 valandas 40 laipsnių temperatūroje. Žuvies raumuo nesuyra, lieka tvirtas.
Rūkykloje naudojami pažangūs austriški įrenginiai, kuriuose žuvis rūkoma naudojant buko kaladėles. Tokia technologija leidžia žuvims įgauti tolygesnį ir švelnesnį skonį, o procesas yra visiškai automatizuotas. Be to, ši technologija pagreitina žuvies atvėsinimą, todėl ji gali būti pristatyta į parduotuves jau kitą rytą – tol, kol pati šviežiausia.
Ši žuvis mėgstama vaikų
Jūros lydeka, anot I.Bagackienės, turi labai mažai kaulų, jie labai lengvai pašalinami, todėl ši švelnaus skonio žuvis puikiai tinka virti ar kepti, ją mėgsta vaikai. Technologė rekomenduoja žuvį supjaustyti, pabarstyti druska ir prieskoniais, apvolioti tešloje ir iškepti. Ji puikiai tinka kepti suvyniojus į foliją, jūros lydeką galima panaudoti pikantiškam pyragui ar apkepui.
Jūros lydeka puikiai tinka virti sultinyje, garuose ar troškinti. Jūros lydeka – viena liesiausių žuvų, be to, labai lengvai virškinama. Ši žuvis gausi baltymų, Omega-3 riebalų rūgščių, vitamino D, vitamino B12 ir mineralų, pavyzdžiui, jodo ir seleno.
Mėgstantiems grilinti, jūros lydeką Ieva rekomenduoja kepti ant grotelių, ne verti ant iešmelių. O skumbrę, priešingai, pabarsčius pikantiškais ar azijietiškais prieskoniais, suverti ant iešmelių, ir tuomet išsikepti grilyje.
Svarbiausia žuvies neperkepti, nuolat vartyti, o išraiškingesniam skoniui išgauti labai padeda švieži žalumynai.
„Norfos“ parduotuvėse parduodami 300–400 g svorio ir 1 kilogramo jūros ešeriai. Šios žuvies skonis – švelnus, jo tekstūra yra tvirta, tačiau sultinga, todėl šią žuvį rekomenduojama kepti keptuvėje, orkaitėje, troškinti, ruošti garuose.
Subtilų jūros ešerio skonį geriausiai atskleidžia i druska, pipirai bei šviežios citrinos sultys. Žinoma, ši žuvis puikiai dera su prieskoninėmis žolelėmis – čiobreliais, rozmarinais, bazilikais.
Lašiša turi didelį kiekį Omega 3-riebalų rūgščių, nemažai vitaminų D bei B, kurie yra būtini sklandžiai organizmo veiklai.
Pagrindinė priežastis, kodėl verta rinktis šviežius karpius – riebiosios Omega-3 rūgštys, mažinančios blogojo cholesterolio kiekį kraujyje, padedančios išvengti širdies ir kraujagyslių bei kitų rimtų ligų, taip pat vitaminų A ir D, svarbių mikroelementų – fosforo, cinko ir seleno.
Skumbrė ant iešmelių su azijietišku marinatu
Ko prireiks
- 2 vidutinio dydžio „Norfos“ skumbrių;
- 1 valgomojo šaukšto tarkuoto imbiero;
- 2 skiltelių smulkinto česnako;
- 3 valgomųjų šaukštų sojos padažo;
- 1 valgomojo šaukšto medaus (arba klevų sirupo);
- 1 valgomojo šaukšto sezamų aliejaus (nebūtina, bet suteikia puikų aromatą);
- žiupsnelio aitriosios paprikos dribsnių (pagal skonį);
- 1 citrinos (patiekimui);
- svogūnų laiškų (patiekimui);
- krapų (patiekimui);
Kaip paruošti
Skumbres nuvalykite: išimkite vidurius, pašalinkite žiaunas. Nupjaukite galvas ir uodegas. Likusią žuvies dalį supjaustykite stambiais, maždaug 3–4 cm storio, gabaliukais. Dubenyje sumaišykite sojos padažą, medų, tarkuotą imbierą, smulkintą česnaką, sezamų aliejų ir aitriosios paprikos dribsnius.
Žuvies gabalėlius sumerkite į marinatą ir gerai išmaišykite. Šaldytuve palikite marinuotis bent 30 minučių (galite ir ilgiau, iki 4 valandų).
Ant medinių ar metalinių iešmelių suverkite skumbrės gabalėlius. Jei naudojate medinius iešmelius, prieš tai pusvalandį pamirkykite juos vandenyje.
Įkaitinkite orkaitę iki 200°C arba grilį iki vidutinės kaitros. Jei kepsite orkaitėje, iešmelius dėkite ant kepimo skardos, išklotos kepimo popieriumi. Kepkite 15–20 minučių, kol žuvis gražiai apskrus ir bus iškepusi. Kepdami galite apšlakstyti likusiu marinatu.
Jei naudojate grilį, žuvį ant grotelių kepkite maždaug po 5–7 minutes iš abiejų pusių, kol gražiai paruduos ir iškeps. Svarbu neperkepti, kad ji neperdžiūtų.
Skumbrės iešmelius patiekite iškart, papuošę šviežios citrinos griežinėliais, smulkintais svogūnų laiškais ir krapais. Ji puikiai dera su virtais ryžiais ar šviežių daržovių salotomis.