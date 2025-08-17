Geriausias užkandis vėlyvai vakarienei: ką valgyti naktį, kad nepriaugtumėte svorio

Visi tikriausiai žino, kad jei norite numesti svorio, neturėtumėte valgyti prieš miegą.
Tačiau mokslas rodo, kad tai nėra visiška tiesa. Tyrimų duomenimis, nedidelis užkandis vakare gali būti naudingas širdies ir kraujagyslių sistemai bei medžiagų apykaitai ir skatinti raumenų baltymų sintezę.
Trumpai tariant, ekspertų teigimu, nereikia vengti užkandžiauti vakare, tiesiog reikia tinkamai užkandžiauti.
Į ką atkreipti dėmesį renkantis užkandį vėlai vakare
Žiūrėdami televizorių nevalgykite bulvių traškučių ar sausainių. Nors šie užkandžiai skanūs, yra geresnių variantų, tinkamų lieknėjimui.
Valgant aštrų, riebų ar keptą maistą gali sutrikti virškinimas, o maistas su daug pridėtinio cukraus gali sukelti gliukozės kiekio kraujyje šuolius.
Abu šie dalykai gali sutrikdyti miegą, o miego trūkumas gali turėti įtakos apetitui ir apsunkinti svorio metimą.
Naktiniams užkandžiams reikėtų rinktis baltymus ir skaidulines medžiagas, kurios padeda palaikyti stabilų cukraus kiekį kraujyje ir leidžia maksimaliai padidinti maistinių medžiagų kiekį per dieną.
Priklausomai nuo jūsų asmeninių energijos poreikių, mitybos specialistai rekomenduoja vienam užkandžiui suvartoti apie 200 kalorijų, kad išvengtumėte persivalgymo prieš miegą.
Užkandį turėtų sudaryti baltymai, skaidulinės medžiagos ir nedidelis kiekis nesočiųjų riebalų, kurie padėtų „išlaukti“ iki rytinio valgymo.
Geriausias vėlyvas užkandis lieknėjant
Mitybos specialistai mano, kad varškė, vaisiai ir riešutai yra geriausias užkandis vėlyvai vakarienei.
„Lėtai virškinami baltymai, vaisių skaidulos ir riešutų nesotieji riebalai yra neįtikėtinas derinys, padedantis subalansuoti cukraus kiekį kraujyje, maitinantis raumenis miego metu ir suteikiantis antioksidantų.“
Kodėl varškė
Varškėje, kaip ir kituose pieno produktuose, yra triptofano, kuris padeda miegoti.
Triptofanas yra natūrali aminorūgštis, atliekanti svarbų vaidmenį gaminant serotoniną ir melatoniną, kurie reguliuoja miegą.
Varškė, kaip ir kiti pieno produktai, yra aukštos kokybės baltymų šaltinis, kuriame yra visas būtinųjų aminorūgščių paketas.
Pusė stiklinės 1 proc. riebumo varškės, kurioje yra tik 80 kalorijų ir gramas riebalų, organizmui suteikia 14 g baltymų.
Valgydami neriebius pieno produktus, pavyzdžiui, sūrį, galite prieš miegą pasipildyti patikimu baltymų šaltiniu.
Varškėje yra kalcio, magnio, cinko ir B grupės vitaminų. Magnis ir cinkas taip pat atlieka svarbų pagalbinį vaidmenį pieno produktuose esantį triptofaną paverčiant melatoninu.
Varškės vartojimas turi tik vieną išlygą: joje yra daug natrio. Pusėje stiklinės varškės yra 459 miligramai arba 20 proc. rekomenduojamos natrio paros normos.
Jei stengiatės sumažinti natrio kiekį savo mityboje, rinkitės sūrį be pridėtinės druskos arba rinkitės produktą, kuriame druskos kiekis mažesnis.
Vaisiuose yra skaidulinių medžiagų, o riešutuose – nepakeičiamųjų riebalų
Įtraukdami vaisių ir riešutų, aprūpinsite savo organizmą skaidulinėmis medžiagomis.
Be to, valgydami vaisius galite numalšinti potraukį saldumynams, kurį, norėdami numesti svorio, turite sumažinti iki minimumo.
Nebijokite sveikųjų riebalų, nes jie padeda pajusti sotumą ir pasitenkinimą valgant.
Smulkinti pekano riešutai, migdolai, graikinių riešutų gabaliukai arba smulkintos pistacijos yra puikus vakarinis užkandis.
