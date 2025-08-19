Toks vanduo veikia kaip nuodai, tačiau daug kas apie tai nežino ir jį godžiai geria

Palikti jį tiesioginiuose saulės spinduliuose yra rizikinga. Kodėl? Nes plastikiniai buteliai, veikiami aukštos temperatūros, gali į vandenį išskirti mikroplastiko.
Gerdami tokį vandenį, praryjame toksiškus, mažesnius už plauką, plastiko fragmentus, kurie gali prasiskverbti į vidaus organus, aiškina ekspertai. Mikroplastikas gali sutrikdyti hormonų pusiausvyrą, susilpninti imuninę sistemą ir padaryti didelę žalą sveikatai.
Toks vanduo veikia kaip nuodai. Lietuviai apie tai nieko nežino ir geria jį hektolitrais.
Šios dirbtinės medžiagos fragmentai yra itin maži, o tai reiškia, kad jie gali prasiskverbti pro organus, žarnyno audinius ir įsitvirtinti įvairiose kūno dalyse. Tai labai pavojinga, nes gali sutrikdyti hormonų pusiausvyrą ir pakenkti imuninei sistemai, kuri vaidina labai svarbų vaidmenį mūsų gyvenime.
Dalykai, kurie turėtų mus įspėti, yra neįprastas skonis ar kvapas, vandens drumstumas arba butelio formos pasikeitimas, pavyzdžiui, deformacija ar suminkštėjimas.
Karštyje išsiskiria BPA – cheminė medžiaga, naudojama plastikinių pakuočių gamyboje. Dani Lebovitz, mitybos švietimo ekspertė iš Franklino, Tenesio valstijos, ir „Kid Food Explorers“ įkūrėja, įspėja, kad šios medžiagos vartojimas gali būti susijęs su daugybe sveikatos problemų, įskaitant nevaisingumą, skydliaukės disfunkciją ir medžiagų apykaitos sutrikimus.