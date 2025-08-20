Šis kuklus ingredientas gali turėti didelį poveikį sveikatai: stiprina kraujagysles ir mažina kraujospūdį

Kaip aiškina kardiologas ir Sentara Health kardiologijos programų vadovas dr. Dipak Talreja, špinatai turi nuostabų gebėjimą mažinti sistolinį kraujospūdį dėl didelio natūralių nitratų kiekio.
Patekę į organizmą, jie virsta azoto oksidu – junginiu, kuris skatina kraujagyslių atsipalaidavimą ir išsiplėtimą, o tai palengvina kraujo tekėjimą ir sumažina bendrą kraujagyslių pasipriešinimą.
Pasak daktaro, teigiamas špinatų vartojimo poveikis gali būti pastebimas jau per kelias valandas po valgio. Reguliariai vartojant šias žaliąsias daržoves, pastebimas nuolatinis sistolinio ir diastolinio kraujospūdžio sumažėjimas.
Reguliarus špinatų vartojimas, pavyzdžiui, salotose, kokteiliuose ar kaip garnyras prie pagrindinių patiekalų, yra paprastas ir natūralus būdas palaikyti širdies sveikatą.
Tačiau dr. Talredža pabrėžia, kad žalumynai nepakeičia paskirto gydymo, bet papildo mitybą.
Be nitratų, špinatuose yra nemažai kitų naudingų medžiagų.
Jie turtingi kalio, kuris padeda reguliuoti natrio kiekį ir, atitinkamai, kraujospūdį.
Be to, špinatai yra magnio, vitaminų C ir E, taip pat beta-karotino, kurie veikia kaip antioksidantai ir apsaugo kraujagysles nuo pažeidimų, mažina „blogo“ cholesterolio (LDL) kiekį, šaltinis.
Įdomu, kad minėtame tyrime buvo nagrinėjamas ir kitas produktas – burokėlių sultys. Atliekant eksperimentą, 68 žmonės, turintys padidėjusį kraujospūdį, kasdien gėrė po 250 ml burokėlių sulčių arba placebą.
Tik pirmojoje grupėje buvo užfiksuotas žymus kraujospūdžio sumažėjimas. Be to, poveikis išsilaikė keturias savaites, o kraujagyslių funkcija pagerėjo 20 proc., sumažėjo arterijų standumas.
Ekspertai daro išvadą: špinatai ir burokėlių sultys gali tapti veiksmingu, saugiu ir prieinamu papildomu kompleksinės kovos su hipertenzija būdu. Svarbiausia – reguliarumas ir protingas derinimas su pagrindiniais gydymo būdais, rašo cursorinfo.co.il.
špinataikraujagyslių ligoskraujospūdis
