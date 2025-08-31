Aštuoni maisto produktai, nuo kurių labiausiai pučia pilvą – kai kurie gali nustebinti

Pilvo pūtimas yra visiškai normalu. Vidutiniškai žmogus „paleidžia“ dujas 5–15 kartų per dieną. Net ir gausesnis jų kiekis nėra žalingas sveikatai, jei tik nekelia diskomforto ar nejaukių situacijų.
Reikalas tas, kad dujas sukelia maisto produktai, turintys daug skaidulų, širdžiai naudingų kompleksinių angliavandenių, kurių organizmas nesugeba suvirškinti – tačiau žarnyno bakterijos tai padaro puikiai, rašo nv.ua.
Taigi, kokie produktai labiausiai skatina dujų kaupimąsi ir blogą kvapą?
1. Riebus maistas
Riebus maistas lėtina virškinimą, todėl jis ilgiau užsilaiko žarnyne, pradeda rūgti ir įgauna nemalonų kvapą. Ypač klastinga riebi mėsa, nes joje gausu sieros turinčios aminorūgšties – metionino. Žarnyno bakterijos skaido sierą į vandenilio sulfidą – tą patį „nuostabų“ supuvusių kiaušinių kvapą, kuris dar labiau praturtina dujų aromatą.
2. Ankštinės kultūros
Pupelėse ir lęšiuose gausu skaidulų, bet ir sudėtingo cukraus – rafinozės, kurios mūsų organizmas nevirškina. Šie cukrūs patenka į žarnyną, kur bakterijos juos naudoja kaip energiją, išskirdamos vandenilį, metaną ir sierą turinčias dujas.
3. Kiaušiniai
Priešingai nei manoma, daugeliui žmonių kiaušiniai patys savaime dujų nesukelia. Tačiau juose taip pat yra metionino. Tad jei nenorite nemalonaus kvapo, venkite kiaušinių kartu su ankštinėmis daržovėmis ar riebia mėsa. Jei kiaušiniai vis dėlto sukelia pilvo pūtimą – gali būti netoleravimas ar alergija.
4. Svogūnai ir panašios daržovės
Svogūnai, artišokai, česnakai ir porai turi fruktanų – angliavandenių, kurie dažnai sukelia dujas ir pilvo pūtimą.
5. Pieno produktai
Karvių ir ožkų piene yra laktozės – cukraus, kuris skatina dujų kaupimąsi. Apie 65 proc. suaugusių žmonių pasaulyje turi bent tam tikrą laktozės netoleravimą, todėl po pieno produktų gali pūsti pilvą.
6. Kvietiniai ir kiti grūdai
Avižose, kviečiuose ir jų gaminiuose yra fruktanų ir daug skaidulų, kurie sukelia dujas. Be to, kai kurie grūdai (kviečiai, miežiai, rugiai) turi glitimo. Netoleruojantiems glitimo gali pasireikšti pūtimas bei dujų kaupimasis.
7. Kopūstinės daržovės
Baltagūžiai kopūstai, brokoliai, žiediniai kopūstai, Briuselio kopūstai, lapiniai kopūstai – visos šios daržovės turi daug skaidulų, kurių organizmas ne visada įveikia. Žarnyno bakterijos mielai jas skaido, o tai sukelia dujų gamybą. Be to, jos taip pat turi sieros junginių – tad kvapas gali būti aštresnis.
8. Vaisiai
Obuoliai, mangai, kriaušės – daugelyje vaisių yra fruktozės. Kai kuriuose obuoliuose ir kriaušėse taip pat daug skaidulų. Kai kuriems žmonėms sunku virškinti fruktozę, todėl atsiranda pūtimas. Nors fruktozės netoleravimas retesnis nei laktozės.
Ar įmanoma sustabdyti dujas?
Vaisiai, daržovės ir ankštiniai gali pūsti, bet jų nauda sveikatai gerokai viršija nepatogumus. Jei anksčiau valgėte mažai skaidulų, staigus jų padidėjimas mityboje gali sukelti nemalonių pojūčių. Norint to išvengti, skaidulų reikėtų įtraukti palaipsniui. Taip pat labai svarbu gerti pakankamai vandens – tai sumažina vidurių užkietėjimo riziką, o būtent jis gali sustiprinti dujų kvapą.
JK Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) rekomenduoja gerti pipirmėčių arbatą, kuri padeda mažinti pūtimą. Reikėtų prisiminti, kad gazuoti gėrimai ir greitas valgymas (ar kramtomoji guma) skatina oro prarijimą – o jis iš organizmo turi kažkur pasišalinti.