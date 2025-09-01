Galima likti be plaukų: mokslininkai perspėja, koks gėrimas kelia didžiausią riziką nuplikti

Tuo pačiu metu naujas jų portugalų kolegų tyrimas patvirtina, kad saldūs gėrimai gali neigiamai paveikti plaukų tankumą, augimą, storį ir blizgesį.
Taigi, vyrai, kurie per savaitę suvartoja daugiau nei 3,5 litro tokių gėrimų, t. y. vidutiniškai po 500 ml per dieną, dažniau nei kiti kenčia nuo plaukų slinkimo.
Manoma, kad priežastis yra ta, kad cukraus perteklius sukelia prastą kraujotaką ir uždegimus, kurie silpnina plaukų folikulus.
Be to, teigiama, kad energetiniai gėrimai taip pat yra pavojingi: didelis kofeino kiekis gali papildomai padidinti kortizolio – streso hormono – lygį.
Pažymima, kad norint nustatyti ir tiksliau ištirti mechanizmą, kaip limonadai sukelia plaukų slinkimą, reikia atlikti tolesnius tyrimus, tačiau pats ryšys jau yra nustatytas.
Taip pat pažymima, kad 25 proc. vyrų plaukų slinkimo požymiai pastebimi jau 20 metų amžiaus, o tarp 50-mečių – 85 proc.
Be gazuotų gėrimų vartojimo mažinimo, tyrėjai siūlo ir kitas priemones. Pavyzdžiui, plikimo riziką mažina vitaminas D.