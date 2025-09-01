Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Galima likti be plaukų: mokslininkai perspėja, koks gėrimas kelia didžiausią riziką nuplikti

2025 m. rugsėjo 1 d. 13:43
Reguliarus saldžių limonadų vartojimas gali stipriai padidinti plaukų slinkimo riziką. Kaip praneša BILD, dar 2023 m. Kinijos mokslininkai nustatė, kad jauniems vyrams, kurie per dieną išgeria bent vieną porciją saldaus gazuoto gėrimo, plaukų slinkimo rizika yra tris kartus didesnė nei tiems, kurie to nedaro.
Tuo pačiu metu naujas jų portugalų kolegų tyrimas patvirtina, kad saldūs gėrimai gali neigiamai paveikti plaukų tankumą, augimą, storį ir blizgesį.
Taigi, vyrai, kurie per savaitę suvartoja daugiau nei 3,5 litro tokių gėrimų, t. y. vidutiniškai po 500 ml per dieną, dažniau nei kiti kenčia nuo plaukų slinkimo.
Manoma, kad priežastis yra ta, kad cukraus perteklius sukelia prastą kraujotaką ir uždegimus, kurie silpnina plaukų folikulus.
Be to, teigiama, kad energetiniai gėrimai taip pat yra pavojingi: didelis kofeino kiekis gali papildomai padidinti kortizolio – streso hormono – lygį.
Pažymima, kad norint nustatyti ir tiksliau ištirti mechanizmą, kaip limonadai sukelia plaukų slinkimą, reikia atlikti tolesnius tyrimus, tačiau pats ryšys jau yra nustatytas.
Taip pat pažymima, kad 25 proc. vyrų plaukų slinkimo požymiai pastebimi jau 20 metų amžiaus, o tarp 50-mečių – 85 proc.
Be gazuotų gėrimų vartojimo mažinimo, tyrėjai siūlo ir kitas priemones. Pavyzdžiui, plikimo riziką mažina vitaminas D.
