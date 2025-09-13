Kas nutinka, kai geriame kavą tuščiu skrandžiu

Daugelis žmonių gali saugiai gerti kavą tuščiu skrandžiu, tačiau kai kuriems ji sukelia virškinimo sutrikimų ar kitų nemalonių simptomų.
1. Padidėja skrandžio rūgštingumas ir rėmens rizika
Kava yra rūgštus gėrimas, todėl ją geriant tuščiu skrandžiu skrandis gali pradėti gaminti daugiau rūgšties. Rūgšties perteklius dirgina skrandžio gleivinę ir sukelia rėmenį.
Kai rūgštis pakyla į stemplę, juntamas deginantis pojūtis krūtinėje – tai rėmuo arba refliuksas. Kofeinas taip pat atpalaiduoja apatinį stemplės sfinkterį – raumenų žiedą tarp stemplės ir skrandžio, todėl padidėja refliukso tikimybė.
Žmonės, turintys rėmens, gastroezofaginio refliukso ligos (GERL) ar dirgliosios žarnos sindromo (DŽS) istoriją, turėtų būti atsargesni. Tačiau šiuo metu nėra tyrimų, kurie rodytų, kad kava tuščiu skrandžiu sukelia GERL ar didina jos riziką.
Jeigu kava sukelia rėmenį, prieš ją išgeriant patartina suvalgyti užkandį ar lengvą patiekalą – maistas padeda sumažinti rūgšties išsiskyrimą. 2014 m. tyrimas parodė, kad šviesiai skrudinta kava labiau didina rūgšties gamybą nei tamsiai skrudinta, tad verta rinktis tamsesnį skrudinimą.
2. Greitesnė kofeino absorbcija
Kava tuščiu skrandžiu lemia greitesnį kofeino pasisavinimą. Kofeinas yra natūralus stimuliatorius, todėl gali sukelti nerimo ar drebulio pojūtį. Jei kavą gersite su maistu, kofeino įsisavinimas sulėtės ir sumažės šalutinių poveikių rizika.
Per didelis kofeino kiekis gali sukelti neramumą, padažnėjusį širdies ritmą, galvos skausmą, padidėjusį kraujospūdį ir nerimą. Tyrimai rodo, kad ryšys tarp kavos ir nerimo dažniausiai pastebimas tiems, kurie išgeria daugiau nei 6 puodelius per dieną.
Rekomenduojama kofeino norma – iki 400 mg per dieną (apie 4–5 puodeliai kavos). Suaugusiesiems kofeino poveikis gali trukti iki 7 valandų, todėl kavos tuščiu skrandžiu geriau vengti prieš pat miegą.
3. Virškinimo sutrikimai
Kai kuriems žmonėms kava tuščiu skrandžiu sukelia pūtimą, spazmus, pykinimą, rėmenį ar viduriavimą. Taip pat gali atsirasti stipresnis noras pasituštinti. Žmonėms, sergantiems DŽS, kava gali sustiprinti diskomfortą ar skatinti viduriavimą.
4. Hormoniniai pokyčiai
Kava tuščiu skrandžiu gali paveikti hormonus. Kofeinas skatina kortizolio – streso hormono – išsiskyrimą. Kortizolis reguliuoja medžiagų apykaitą ir kraujospūdį. Jo perteklius ilgainiui gali sukelti nerimą, dirglumą, miego problemas, padidinti širdies ligų ar kaulų retėjimo riziką, rašo Verywellhealth.
Vis dėlto tyrimai rodo, kad kofeino sukeliamas kortizolio padidėjimas paprastai nėra reikšmingas ir nesiejamas su sveikatos problemomis.
5. Kava ir maistinių medžiagų įsisavinimas
Kai kurie tyrimai rodo, kad kava gali trukdyti įsisavinti geležį, jeigu geriama kartu su geležies turinčiu maistu. Tačiau tuščiu skrandžiu geriama kava maistinių medžiagų įsisavinimo nepaveikia.