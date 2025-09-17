Kaip kava veikia odos būklę: štai ką parodė tyrimai

Vis daugiau tyrimų rodo, kad yra glaudus ryšys tarp kofeino vartojimo, odos sveikatos ir biologinio senėjimo proceso.
Leidinys „Health“ apklausė odos ir mitybos ekspertus, taip pat išanalizavo tyrimus, kad sužinotų, ką iš tiesų mokslas sako apie kofeino poveikį senėjimui, tiek iš vidaus, tiek iš išorės.
Kofeinas ir odos sveikata
Tyrimai parodė, kad kofeinas gali įvairiais būdais paveikti odos sveikatą.
Kollageno gamyba
Su amžiumi kolageno lygis natūraliai mažėja, tačiau tyrimai rodo, kad kavos ekstraktas gali padėti padidinti jo lygį odoje.
Odos dehidratacija ir elastingumas
Svarbiausia – vartoti kofeiną saikingai.
„Didelis kofeino kiekis gali sukelti organizmo ir odos dehidrataciją“, – paaiškino dermatologas Anthony M. Rossi.
Vienas tyrimas parodė, kad kavos ekstraktas žymiai pagerina odos elastingumą, drėgmę, švytėjimą ir tekstūrą.
Uždegimas
Mažas arba saikingas kofeino kiekis gali būti ypač naudingas kovojant su uždegimu.
„Šiek tiek kofeino nepakenks, ypač jei jis yra kavos ar arbatos sudėtyje, nes šie gėrimai turi antioksidantų ir polifenolių, kurie gali padėti sumažinti uždegimą ir apsaugoti odą nuo oksidacinio streso, skatinančio senėjimą“, – sakė dietologė Debbie Petitpen.
Ką mokslas sako apie kofeiną ir biologinį senėjimą
Tyrėjai pažymi, kad saikingas kofeino vartojimas yra susijęs su reikšmingais privalumais lėtinant biologinį senėjimą.
Mokslininkai nustatė, kad kofeinas gali sustiprinti DNR atsinaujinimą ir ląstelių reakciją į stresą, o tai potencialiai gali sulėtinti senėjimo procesą.
Ar kava iš tiesų yra naudinga?
Kava yra naudinga sveikatai, bet tik vartojama saikingai. Kofeino perteklius yra žalingas odai ir sveikatai. Be to, per didelis kofeino vartojimas gali sukelti širdies ritmo sutrikimus, nerimą, miego sutrikimus, virškinimo sutrikimus ir aukštą kraujospūdį.
Palaikykite sveiką kofeino vartojimo lygį – tai yra maždaug dvi ar trys 350 ml kavos puodeliai.
KavaOdadehidratacija
