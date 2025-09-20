6 maisto produktai, kuriuos reikėtų valgyti termiškai apdorotus: kai kurie nustebins

Sužinosite apie 6 tokius produktus.
Pomidorai
Troškintuose ir virtuose pomidoruose yra daugiau likopeno, kuris yra stiprus antioksidantas ir priešvėžinė medžiaga.
Termiškai apdorotuose pomidoruose šios medžiagos yra daugiau ir ji geriau įsisavinama.
Pagrindiniai vitaminai, kurių gausu pomidoruose, yra atsparūs karščiui.
Burokėliai
Kepti arba virti burokėliai yra tokie pat naudingi kaip ir žali.
Naudingi vitaminai ir mikroelementai išlieka ir po terminio apdorojimo.
O flavonoidai ir antocianinai įsisavinami dar geriau.
Česnakai
Kepant ar troškinant česnakus vitaminas C sunaikinamas, tačiau susidaro alicinas.
Tai unikali medžiaga, turinti antibakterinių savybių.
Skrudintas česnakas yra vienintelis alicino šaltinis gamtoje.
Morkos
Virtose morkose yra 30 proc. daugiau naudingų antioksidantų nei žaliose daržovėse.
Morkose, kaip ir pomidoruose, yra likopeno, kurio po terminio apdorojimo padaugėja.
O regėjimui ir apsaugai nuo radiacijos naudingas beta karotinas morkose išsiskiria tik termiškai apdorojus.
Obuoliai
Keptuose obuoliuose yra mažiau vitaminų nei žaliuose, tačiau juose yra daugiau pektinų.
Ši medžiaga saugo ląsteles nuo senėjimo, kovoja su vėžinėmis ląstelėmis ir padeda pašalinti toksinus iš organizmo.
Štai kodėl obuolius naudinga retkarčiais kepti arba konservuoti, o ne tik valgyti žalius.
Špinatai
Termiškai apdoroti špinatai nepraranda maistingųjų medžiagų ir yra dar lengviau virškinami.
Šie žalumynai naudingi virškinimui ir nervų sistemai.
Juose gausu vitamino B6, kurį organizmas geriau pasisavina po špinatų virimo garuose.