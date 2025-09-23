Gydytojai pataria gerti arbatą su šiuo prieskoniu: paaiškėjo, kuo ji naudinga

Ergoterapeutė Sara Bens kartu su amerikiečių gydytoju Sohaibu Imtiazu pataria į arbatą įdėti cinamono. Jų teigimu, šis prieskonis šimtmečius buvo naudojamas tradicinėje medicinoje ir kaip naminis vaistas sveikatos palaikymui ir įvairių negalavimų gydymui.
Cinamonas turi galingų antioksidantų ir priešuždegiminių junginių, kurie turi daug naudingų poveikių sveikatai.
Kuo naudinga cinamono arbata
Remdamiesi daugybe tyrimų, ekspertai išskiria šešis pagrindinius šio gėrimo privalumus. Jis bus ypač naudingas žmonėms, kurie susiduria su padidėjusiu cukraus kiekiu kraujyje, stipriais menstruaciniais skausmais, aukštu cholesterolio kiekiu arba padidėjusiu kraujospūdžiu.
Cukraus kiekio kraujyje reguliavimas.
Gydytojai pažymi, kad cinamono arbata veikia panašiai kaip insulinas, padėdama sumažinti gliukozės kiekį.
Menstruacinių skausmų ir kraujavimo palengvinimas.
Gėrimas gali sumažinti menstruacinių skausmų ir stipraus kraujavimo intensyvumą, todėl šis laikotarpis tampa mažiau skausmingas.
Cholesterolio mažinimas.
Nors cinamono poveikis cholesterolio kiekiui vis dar tiriamas, kai kurie tyrimai rodo trigliceridų ir bendro cholesterolio sumažėjimą.
Pykinimo ir vėmimo mažinimas.
Cinamono aromatas ir skonis padeda kovoti su pykinimu – vien garų įkvėpimas geriant arbatą dažnai atneša palengvėjimą.
Arterinio kraujospūdžio mažinimas.
Kai kurie tyrimai rodo, kad cinamonas gali padėti sumažinti tiek sistolinį, tiek diastolinį kraujospūdį.
Svorio palaikymas ir kova su nutukimu.
Tyrimai rodo, kad reguliarus cinamono vartojimas gali sumažinti kūno masės indeksą, bendrą kūno masę, juosmens apimtį ir riebalų masę.
Kam reikėtų vengti cinamono arbatos
Nepaisant naudos, šis gėrimas yra kontraindikuotinas tam tikroms žmonių grupėms:
nėščioms ir maitinančioms moterims;
žmonėms, sergantiems kepenų ligomis;
rūkantiesiems;
pacientams, kuriems atliekama chemoterapija arba kurie vartoja vaistus nuo vėžio.
Kaip paruošti cinamono arbatą
Yra keletas paruošimo būdų:
Ilgas užplikymas:
60 g cinamono lazdeles mirkykite 1 l kambario temperatūros vandenyje parą, tada virinkite 30 minučių.
Greitas variantas:
virinkite cinamono lazdeles apie 15 minučių.
Maltas cinamonas: įberkite 1–2 arbatinius šaukštelius malto cinamono į arbatinuką ir užpilkite verdančiu vandeniu.
Tokia arbata ne tik sušildo, bet ir palaiko sveikatą, gerina savijautą ir suteikia energijos visai dienai.