Mokslininkai išsiaiškino: vos keli gurkšniai šio gardaus gėrimo gali padėti mesti svorį

Ar kombučia gali padėti mesti svorį?
Žurnale PLOS Genetics publikuotas tyrimas dar neįrodo, kad kombučia tikrai padeda žmonėms mesti svorį. Tačiau ekspertai mano, kad ji gali turėti tam tikrų savybių, kurios prisideda prie svorio kontrolės.
Bet kokiu atveju, jei aktyviai bandote numesti svorio ir domitės kombuča, pabandyti saugu.
„Nors pati kombučia nėra stebuklinga svorio metimo priemonė, kai kurios jos savybės gali padėti reguliuoti svorį,“ – sako Heather Viola, šeimos gydytoja ir medicinos docentė Mount Sinai universitete.
„Gėrimas turi įvairių sveikatai naudingų savybių: gerina žarnyno veiklą dėl probiotikų, palaiko kepenų sveikatą, turi antioksidacinių, antibakterinių savybių, taip pat gali padėti sergant 2 tipo diabetu, net stabilizuoja cukraus kiekį kraujyje, mažina potraukį užkandžiauti ir persivalgyti,“ – priduria ji.
Ką parodė tyrimas
Mokslininkai nagrinėjo, kaip kombučios arbata veikia tam tikros rūšies kirmėles. Joms buvo duodama mikroorganizmų, susijusių su kombučia. Pastebėta, kad sumažėjo lipidų (riebalinių junginių) kiekis. Tai nebuvo susiję su mažesniu maistinių medžiagų pasisavinimu – mikroorganizmai jų žarnyne sukėlė „pasninką primenančią reakciją“, rašo Verywellhealth.
Tyrimo autoriai teigė, kad kombučios arbata pakeitė kirmėlių metabolizmą. Tačiau šis tyrimas ribotas – jis nesuteikia įrodymų, ar tas pats galioja žmonėms.
„Neturime duomenų, kad kombučia žmones veikia taip pat, kaip kirmėles. Mes virškiname maistą, o jos minta tik bakterijomis,“ – aiškina endokrinologas, Rutgers Health Robert Wood Johnson medicinos mokyklos profesorius dr. Christoph Buettner.
Kodėl kombučia gali padėti mesti svorį
Ekspertai pateikia kelias teorijas.
„Vienas stipriausių argumentų dėl svorio reguliacijos – probiotikai kombučioje,“ – sako Viola.
„Žarnyno mikrobiomas turi didelę įtaką medžiagų apykaitai, gerina virškinimą, mažina uždegimus, reguliuoja apetitą. Subalansuotas mikrobiomas siejamas su mažesniu kūno svoriu ir mažesniu riebalų kaupimu,“ – aiškina ji.
Kai kurios kombučios sudedamosios dalys taip pat gali skatinti medžiagų apykaitą ir padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje, kas sumažina energijos svyravimus, alkio priepuolius ir persivalgymą.
Vis dėlto Viola pabrėžia, kad reikia klinikinių tyrimų, kurie patvirtintų kombučios naudą svorio mažinimui, taip pat nustatytų, kokiomis dozėmis ir kaip dažnai ją vartoti.
Ar verta bandyti kombučią dėl svorio metimo? Jeigu siekiate numesti svorio, galite įtraukti kombučią į savo mitybą. Tačiau atkreipkite dėmesį į cukraus kiekį – jis skiriasi priklausomai nuo gamintojo.
„Venkite kombučios, į kurią gamintojai papildomai prideda cukraus – tai nedaug kuo skiriasi nuo limonado, o paprastas vanduo bus sveikesnis,“ – perspėja Buettner. Kai kurie gėrimai gali būti tinkami keto mitybai, bet jei pasirinksite daug cukraus turinčią kombučią, efekto nebus.
Tad nors kombučia gali būti smagus ir naudingas gėrimas, vien ji savaime svorio nesumažins.
„Ar ji gali būti sveikos mitybos dalis? Taip,“ – sako Buettner. – „Ar ji sveikesnė už kitus fermentuotus produktus? Nežinia.“
