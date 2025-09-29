9 prieskoniniai augalai, kurie gali padėti sumažinti kraujospūdį

Česnakas
Česnakas gali mažinti kraujospūdį dėl alicino junginio, kuris atpalaiduoja kraujagysles, gerina kraujotaką ir mažina kraujospūdį.
Tyrimai rodo, kad česnako papildai, ypač česnako ekstraktas, gali mažinti tiek sistolinį, tiek diastolinį kraujospūdį. Česnako papildai taip pat 16–40 proc. sumažina širdies ir kraujagyslių ligų, susijusių su aukštu kraujospūdžiu, pvz., infarkto ar insulto, riziką.
Tyrimai rodo, kad veiksmingos gali būti šios dozės:
žalias česnakas – 20 gramų per dieną arba apie 2–3 skilteles;
česnako milteliai – 600–2400 miligramų per dieną;
Kinrožė
Kinrožė gali padėti sumažinti kraujospūdį, ypač jei vartojama arbatos pavidalu. Jame esantys antioksidantai atpalaiduoja kraujagysles ir gerina kraujotaką. Kai kurie tyrimai rodo, kad kasdien vartojant 1–3 puodelius hibisko arbatos, kraujospūdis gali žymiai sumažėti.
Moksliniai tyrimai buvo atliekami naudojant 1,25–3 gramus kinrožės vienam arbatos puodeliui.
Cinamonas
Cinamonas turi junginių, kurie padeda sumažinti uždegimą ir atpalaiduoja kraujagysles. Metaanalizė parodė, kad cinamonas per aštuonias savaites sumažina sistolinį ir diastolinį kraujospūdį.
Yra įvairių cinamono rūšių. Cassia cinamonas gali būti kenksmingas didelėmis dozėmis, todėl reguliariam vartojimui rinkitės Ceilono cinamoną.
Remiantis tyrimais, dozė iki 1500 miligramų per dieną gali būti saugi ir veiksminga.
Bazilikas
Bazilikas turi junginių, kurie atpalaiduoja kraujagysles ir mažina uždegimą. Tyrimai rodo, kad jis gali padėti sumažinti kraujospūdį ir streso hormonų, pvz., kortizolio, lygį.
Daugumoje tyrimų buvo vartojama 250–1200 miligramų baziliko ekstrakto per dieną.
Kardamonas
Kardamono sėklos turi antioksidantų ir priešuždegiminių savybių, kurios padeda atpalaiduoti kraujagysles ir pagerinti kraujotaką. Viename iš tyrimų buvo nustatyta, kad vartojant kardamoną, šiek tiek sumažėja sistolinis ir diastolinis kraujospūdis. Gali būti, kad jis veikia kaip kalcio kanalų blokatorius ir stimuliuoja azoto oksido gamybą, kuris palaiko sveiką kraujotaką.
Tyrimai rodo, kad 3 gramai maltų kardamono sėklų per dieną tris mėnesius gali būti saugūs ir veiksmingi.
Imbieras
Imbieras turi priešuždegiminių ir antioksidacinių savybių, kurios padeda sumažinti kraujospūdį. Jis veikia gerindamas kraujotaką, atpalaiduodamas kraujagysles ir mažindamas uždegimą. Tyrimai rodo, kad imbiero papildai gali žymiai sumažinti sistolinį ir diastolinį kraujospūdį.
Nedideli tyrimai rodo, kad kraujospūdžiui reguliuoti reikia vartoti 3 gramus ar daugiau imbiero miltelių per dieną.
Ciberžolė
Ciberžolė turi kurkumino, junginio, kuris padeda sumažinti uždegimą ir oksidacinį stresą kraujagyslėse. Kurkuminas taip pat palaiko kraujagyslių elastingumą ir funkcionavimą. Tai padeda palaikyti normalų kraujo tekėjimą ir mažinti kraujospūdį. Nors tyrimai rodo nevienareikšmiškus rezultatus, kai kurie mano, kad kurkuma gali mažinti sistolinį kraujospūdį.
