Italė įvertino lietuviškus saldainius: pasakė visą tiesą, ką apie juos galvoja

Savo įraše mergina pateikia saldainių nuotraukas ir savo komentarus. Dauguma jos įvertinimų lietuviškam šokoladui ir saldainiams – itin aukšti.
Lietuviški saldainiai – italės atradimas
Pirmiausia ji aptaria „Ananasinius saldainius“, kuriuos italė pavadino „vienais geriausių“.
„+1 balas už pavadinimą – negalėjau nustoti kikenti saldainių skyriuje. Vieni geriausių saldainių, mano nuomone. Šiek tiek rūgštoki – įspėjimas tiems, kurie to nemėgsta, bet man tai patinka“, – teigė ji, vertindama 9/10.
Dar vienas jos aptartas saldainis – „Kregždutė“.
„Net neįsivaizduoju, koks tai turėtų būti skonis, bet man patiko! Primena vaikystės saldainius – rudus, kramtomus ir saldžius. Puikus pasirinkimas, jei mėgsti „močiutės saldainius“, – rašė italė, skirdama 9/10.
Geltonoje pakuotėje esantis klasikinis „Nomeda“ saldainis italės akimis – įdomus atradimas.
„Ar čia figos? Manau, prie šio skonio reikia priprasti. Iš pradžių nepatiko, bet paskui poskonis visai geras. Gal šiek tiek per saldu, jei kramtai ilgiau“, – rašė ji, skirdama 7/10.
Saldainis su aguonomis sulaukė aukšto įvertinimo – 10/10.
„Skonis panašus į trikampio formos Gianduja saldainius, kuriuos perku Italijoje. Jokių priekaištų – esu didelė fanė!“ – teigė mergina.
Šmaikščių komentarų įrašo autorė sulaukė, kai saldainį „Pupa“ pavadino „Ednd“, nes nufotografavo apverstą saldainio popierėlį.
„Nežinojau, kad tai iš tikrųjų „Pupa“, tik apversta. Atsiprašau!“ – vėliau pridėjo mergina.
Visgi skonis jos pernelyg nesužavėjo: „6/10. Nei blogas, nei geras... Tiesiog vidutinis. Nieko ypatingo. Primena tą „TikTok“ tendenciją, kai visi plakdavo kavą, kol ji tapdavo kaip putota kava.
Taip pat ją sužavėjo „Pergalė Vilnius“ šokoladiniai saldainiai.
„Labai šokoladiniai, su alkoholio užuomina, kas man labai patiko. Aš esu didelė kietos išorės ir minkšto vidaus šokoladukų gerbėja“, – teigė ji, skirdama 9 balus iš 10.
Galiausiai, italė vaizdo įraše rodo klasikinį „Pergalės“ juodą šokoladą su kavos įdaru.
„Dar viena rekomendacija, tik yra šokoladas. 20 iš 10! Kodėl jie to neparduoda Italijoje?“ – neslėpė susižavėjimo ji.
