Kaip greitai ir lengvai užmigti: įvardyti 7 miegą gerinantys gėrimai

Iš tiesų yra keletas gėrimų, kurie ne tik skanūs ir raminantys, bet ir padeda greičiau užmigti bei gerai pailsėti.
Būtent šie gėrimai padės pagerinti miego kokybę.
7 gėrimai, kurie padės greičiau užmigti
Vyšnių sultys
Vyšnių sultys yra puikus ne tik magnio ir melatonino šaltinis, bet jose taip pat yra nedidelis kiekis triptofano.
2018 m. atlikto tyrimo metu nustatyta, kad šis gėrimas padidina ir miego trukmę, ir miego efektyvumą, rašo „Realsimple“.
Ramunėlių arbata
Ši arbata vartojama kaip priešuždegiminė priemonė, palaikanti imunitetą, medžiagų apykaitą ir psichinę sveikatą.
Ji taip pat naudojama naktiniam miegui palengvinti kaip raminamoji priemonė.
„Tačiau žmonėms, alergiškiems ambrozijoms, reikia atsargiai vartoti ramunėles“, – perspėjo mitybos specialistė Jill Nussinow, nes šis augalas yra ambrozijos giminaitis.
Šiltas pienas
Piene gausu triptofano, magnio ir vitaminų A, B12 ir kartais D.
Be to, šiltų gėrimų gėrimas gali turėti raminamąjį poveikį, paruošti jus kokybiškam miegui.
Melisų arbata
Ši arbata yra svajonė dėl švelnaus, šiek tiek saldaus skonio.
„Melisos atpalaiduoja ir yra malonaus skonio, idealiai tinka vartoti prieš miegą“, – pažymėjo Nussinovas.
2011 m. atlikto tyrimo metu nustatyta, kad melisų arbata tyrimo dalyviams 42 proc. sumažino nemigos simptomus.
Kivių ir bananų kokteilis
Nors šis derinys gali atrodyti šiek tiek keistas, bananuose gausu triptofano, magnio, melatonino, skaidulų ir vitaminų B6 ir C, o kiviuose – serotonino ir skaidulų.
2023 m. atliktame tyrime netgi nustatyta, kad kivių vartojimas pagerina sportininkų miegą.
Auksinė latė su migdolų pienu
Šio gėrimo pavadinimą lėmė jame esanti ciberžolė, kurioje gausu antioksidantų, padedančių mažinti uždegimą organizme, todėl pašalinamos bet kokios uždegiminės miego sutrikimų priežastys.
2024 m. atlikto tyrimo metu nustatyta, kad jos veiklioji medžiaga – kurkuminas – veiksmingai mažina nerimo (dažno miego sutrikdymo) simptomus.
O tiems, kurie nevartoja pieno, migdolų pienas būtų puikus priedas prie bet kokio vakarinio gėrimo, įskaitant auksinę latte, nes šioje pieno alternatyvoje gausu melatonino, magnio ir triptofano.
Be to, pirminiai tyrimai parodė, kad migdolų gėrimas gali sumažinti nemigos simptomus, rodo 2019 m. atliktas tyrimas.
Žalioji arbata be kofeino
„L-teaninas, kurio yra žaliojoje, juodojoje ir baltojoje arbatoje, gali skatinti sveiką miegą“, – pažymėjo Nussinovas. Pasak Miego fondo, L-teaninas skatina smegenų atsipalaidavimą.
Priešuždegiminės žaliojoje arbatoje esančių augalų junginių, tokių kaip kvercetinas, kaempferolis, katechinai ir epigalokatechino galatas, savybės taip pat padeda skatinti ramų miegą.
Ko negerti prieš miegą
Jei norite gerai išsimiegoti, prieš miegą negerkite alkoholio, gėrimų, kuriuose yra kofeino ir pridėtinio cukraus.
Kofeinas gali labai sutrikdyti miegą, todėl jo nereikėtų gerti likus 8 valandoms iki miego, ypač žmonėms, kuriems sunku užmigti.
Taip pat reikėtų vengti gėrimų, kurie gali sukelti skrandžio sutrikimus.
Tai gazuoti gėrimai, kurie gali sukelti dujų ir pilvo pūtimą, taip trikdydami miegą.