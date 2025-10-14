Kardiologai įvardijo geriausią užkandį, kuris normalizuoja kraujospūdį

„Nedidelis kiekis riešutų, tokių kaip graikiniai riešutai, migdolai ar pistacijos, kasdien gali padėti sumažinti kraujospūdį, – sako medicinos mokslų daktarė, kardiologė Oen-Siao.
– Šiuose riešutuose yra L-arginino – aminorūgšties, skatinančios azoto oksido gamybą, kuris plečia kraujagysles ir gali sumažinti arterinį kraujospūdį.“
Vis dėlto ji perspėja, kad riešutuose yra daug riebalų (ypač pistacijose), todėl jų nereikėtų valgyti per daug.
Ne tik riešutai gali padėti
„Švieži vaisiai ir daržovės, ypač uogos, bananai ir lapinės daržovės, yra puikus pasirinkimas“, – aiškina medicinos mokslų daktarė, kardiologė Džein Morgan.
„Be to, liesas jogurtas ar humusas su daržovėmis taip pat yra puikūs užkandžių variantai – juose gausu skaidulų, kalio ir antioksidantų, padedančių palaikyti sveiką kraujospūdį.“
Mankšta kraujospūdžiui mažinti
Amerikos kardiologų asociacija rekomenduoja 150 minučių (apie 2,5 val.) vidutinio intensyvumo pratimų arba 75 minutes intensyvios aerobinės veiklos per savaitę.
„Idealu kasdien bent 30 minučių užsiimti nepertraukiama kardio veikla – vaikščiojimu, bėgimu, plaukimu ar šokinėjimu vietoje“, – pabrėžia dr. Oen-Siao.
Mažinkite druskos vartojimą
„Druska kelia kraujospūdį, todėl sumažinus jos vartojimą galima palaikyti normalią būklę“, – sako ji.
Amerikos kardiologų asociacija rekomenduoja suvartoti ne daugiau kaip 2300 mg natrio per dieną, o daugumai suaugusiųjų, ypač turintiems padidintą spaudimą, idealus kiekis – mažiau nei 1500 mg.
Reguliariai matuokite kraujospūdį
„Tyrimai rodo, kad tie, kurie reguliariai naudojasi namų tonometrais, ne tik geriau kontroliuoja kraujospūdį, bet ir sumažina širdies bei kraujagyslių ligų ir insulto riziką“, – sako dr. Morgan.
kardiologaikraujospūdispadidėjęs kraujospūdis
Rodyti daugiau žymių