Medus nėra toks naudingas, kaip daugelis mano – dietologas paaiškino, kodėl

Apie tai savo „Instagram“ paskyroje pasakojo sveikos mitybos ekspertas ir treneris Jurijus Popko.
Ar medus iš tiesų yra toks naudingas?
„Pakanka pasakyti, kad medus nėra toks naudingas produktas, kaip įprasta manyti, ir mane iš karto užgriūna kritikos lavina. Bet pažvelkime į tai objektyviai“, – pažymi specialistas.
Pasak Popko, dažniausiai apie medaus naudą garsiausiai kalba tie, kurie yra tiesiogiai susiję su bitininkyste ir gauna iš to pajamų. Tačiau tai nereiškia, kad šis produktas yra „supermaistas“.
„Medaus negalima laikyti nei universaliu vaistu, nei tinkamu cukraus pakaitalu. Be to, jo per didelis vartojimas gali būti žalingas“, – pabrėžia ekspertas.
Jis atkreipia dėmesį, kad medaus nereikėtų painioti su kitais bitininkystės produktais, tokiais kaip propolis, motinėlės pienelis ar bičių žiedadulkės. Kai kurie iš jų tikrai turi išreikštų gydomųjų savybių, ko negalima pasakyti apie patį medų.
Ar galima cukrų pakeisti medumi?
Jurijus Popko yra kategoriškas: „Medus nėra produktas, kurį verta valgyti kasdien. Jame ir taip yra per daug cukrų, o daugumos žmonių dienos cukraus suvartojimas ir taip yra du ar tris kartus didesnis nei norma, tik daugelis to nepastebi“.
Medaus pagrindą sudaro gliukozė ir fruktozė. Organizmui jas įsisavinti skiriasi: gliukozė pasiskirsto ląstelėse su insulino pagalba, o fruktozė patenka tiesiai į kepenis. Esant fruktozės pertekliui, šis organas kenčia – gali išsivystyti kepenų riebalinė liga.
„Todėl medus nėra cukraus pakaitalas. Be to, geriau apskritai sumažinti jo vartojimą. Net jei į arbatą ar kavą nededate cukraus, jo perteklius gaunamas iš įvairių produktų“, – aiškina ekspertas.
Taip, meduje iš tiesų yra vitaminų ir mikroelementų, bet jų kiekis yra toks mažas, kad pastebimą naudą galima gauti tik tada, jei jo vartojama didžiuliais kiekiais, o tai savaime yra pavojinga.
Išvada: medų galima vartoti tik kaip retą skanėstą, o ne kaip kasdienio raciono produktą ar cukraus pakaitalą.