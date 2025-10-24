Tokia kava ir arbata laikomos pavojingiausiomis, nors daugelis jas geria kasdien

Jie suteikia žvalumo, sušildo ir kuria jaukumą rudens vakarais. Tačiau gydytojai ir mitybos specialistai pabrėžia, kad ne kiekvienas puodelis yra vienodai naudingas. Kai kurios kavos ir arbatos rūšys, kurias esame įpratę gerti kasdien, gali kenkti organizmui, ypač vartojami per dažnai.
Kokios kavos rūšys yra pavojingiausios?
Tirpi žemos kokybės kava. Joje dažnai yra priemaišų, kvapiųjų medžiagų ir stabilizatorių. Gaminimo procese natūralios kavos pupelės kaitinamos itin aukštoje temperatūroje, todėl praranda daug maistinių medžiagų, o kartais net pakeičiamos pigiais pakaitalais. Reguliarus tokios kavos vartojimas gali sukelti kepenų ir širdies problemų.
Kava su itin dideliu kofeino kiekiu.
Per stiprus espresas ar keli puodeliai iš eilės didina kraujospūdį, sukelia nemigą ir vargina nervų sistemą. Toks gėrimas ypač pavojingas žmonėms, turintiems hipertenziją ar širdies ir kraujagyslių sutrikimų, rašo tsn.ua.
Kokia arbata laikoma pavojingiausia?
Aromatizuota arbata pakeliuose. Daugelyje pigių arbatinių pakelių yra ne arbatos lapelių, o dulkelių ir likučių. Skonis ir spalva dažnai išgaunami cheminiais priedais, kurie gali kauptis organizme, jei geriama reguliariai.
Per stipri juoda arbata.
Kaip ir kava, ji apkrauna širdį ir kraujagysles, gali sukelti nemigą ir galvos skausmus. Verdant per daug lapelių, išsiskiria taninai, kurie dirgina skrandį.
Ką rinktis vietoje to, kad nepakenktum sveikatai?
Rinkitės vidutiniškai skrudintas kavos pupeles. Geriau gerkite ne aromatizuotą žaliąją arba baltąją arbatą. Venkite per stiprių gėrimų. Ir svarbiausia – saikingumas: 2–3 puodeliai kavos ar arbatos per dieną yra visiškai saugi norma daugumai žmonių.