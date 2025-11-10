Saugo nuo cholesterolio, Alzheimerio ir net vėžio: jei norite išlikti sveiki iki senatvės, rytą pradėkite nuo šio gėrimo

Stiklinė vandens su ciberžole ryte gali padėti apsisaugoti nuo daugelio pavojingų ligų.
Kas nutinka organizmui
Ciberžolės vanduo ryte gerina kraujagyslių būklę, didina jų stiprumą ir elastingumą. Mažina „blogojo“ cholesterolio (MTL) kiekį kraujyje, taip mažindamas aterosklerozės riziką. Tyrimai rodo, kad reguliarus ciberžolės vartojimas gali padėti išvengti Alzheimerio ligos, todėl, jei norite išlaikyti aiškų protą iki senatvės, verta pradėti rytą nuo šio gėrimo.
Ciberžolė mažina vėžio riziką. Ji padeda geriau pasisavinti gliukozę ir palaiko kasos beta ląstelių funkciją. Jei gersite ciberžolės vandenį kasdien tris savaites, galite pastebėti svorio ir apimčių sumažėjimą. Vanduo prieš valgį spartina medžiagų apykaitą, o ciberžolė aktyvina tulžies gamybą, todėl virškinimas tampa efektyvesnis.
Be to, ciberžolė turi antidepresinį poveikį. Žinoma, tai nėra savarankiška priemonė depresijai gydyti, bet gali padėti kaip papildoma priemonė geresnei savijautai.
Kaip gerti ciberžolės vandenį ryte
Yra keli šio naudingo gėrimo paruošimo būdai. Pats paprasčiausias – į stiklinę vandens įdėti pusę arbatinio šaukštelio ciberžolės ir gerai išmaišyti, kad neliktų gumuliukų. Galima papildyti prieskoniais – juodaisiais pipirais, cinamonu, imbieru, medumi ar citrinos sultimis.
Gerkite iškart tik pabudus. Vanduo turėtų būti šiltas arba kambario temperatūros. Po to nevalgykite 30–60 minučių. Rekomenduojama gerti ne daugiau kaip vieną stiklinę per dieną. Kadangi ciberžolės veiklioji medžiaga kurkuminas sunkiai pasisavinamas, į gėrimą verta įdėti truputį juodųjų pipirų – juose esantis piperinas padidina kurkumino įsisavinimą net 20 kartų, rašo tsn.ua.
Kam nereikėtų gerti ciberžolės vandens
Šiltas vanduo su ciberžole – tai paprastas rytinis ritualas, galintis suteikti daugiau energijos, palaikyti imunitetą ir padėti organizmui išlikti sveikam natūraliai.
Tačiau ciberžolės vanduo nerekomenduojamas arba net draudžiamas nėščiosioms ir žindančioms moterims, žmonėms, turintiems tulžies akmenų, alergiškiems asmenims, diabetikams, vartojantiems vaistus, žmonėms, turintiems žemą kraujospūdį, turintiems ūmių virškinamojo trakto ligų.
