Sveika širdis be vaistų: 12 produktų, mažinančių „blogąjį“ cholesterolį

Štai 12 produktų, kuriuos rekomenduojama įtraukti į savo mitybos racioną:
1. Ankštiniai produktai
Pupelės, lęšiai ir žirniai yra augalinių baltymų ir mineralų šaltinis, be to, juose gausu tirpiosios ląstelienos. Ši ląsteliena padeda sumažinti MTL cholesterolio lygį, trukdydama cholesterolio įsisavinimui žarnyne.
2. Riešutai
Graikiniai riešutai (Juglans regia) ir migdolai (Prunus dulcis) yra ypač naudingi širdžiai: juose yra gerųjų riebalų, ląstelienos ir antioksidantų, įskaitant vitaminą E. Reguliarus riešutų vartojimas gali sumažinti infarkto ir insulto riziką, taip pat palaikyti „gerojo“ ir „blogojo“ cholesterolio pusiausvyrą.
3. Avokadas
Šis vaisius gausus mononesočiųjų riebalų ir maistinių skaidulų. Vartojant jį vietoje sočiųjų riebalų, galima sumažinti MTL cholesterolio lygį ir pagerinti širdies būklę asmenims, turintiems antsvorio.
4. Riebi žuvis
Lašiša, tunas, sardinės ir skumbrė turi omega-3 riebalų rūgščių, kurios palaiko širdies sveikatą ir gali sumažinti trigliceridų lygį. Tokios žuvies vartojimas padeda išvengti metabolinio sindromo.
5. Miežiai
Šie pilno grūdo produktai yra turtingi beta-gliukanais – tirpiąja ląsteliena, kuri suriša riebalus ir tulžies rūgštis, taip prisidėdama prie MTL cholesterolio mažinimo ir širdies ligų rizikos mažinimo.
6. Sojos produktai
Sojos pupelės (Glycine max), tofu ir sojų pienas padeda sumažinti cholesterolio lygį, reguliariai vartojami, gerindami MTL ir DTL pusiausvyrą.
7. Juodasis šokoladas
Nedidelis kiekis juodojo šokolado (su ne mažesniu kaip 70 procentu kakavos kiekiu) palaiko širdies sveikatą dėka flavonoidų, kurie sumažina MTL lygį ir gerina arterinį kraujospūdį.
8. Vaisiai
Obuoliai, citrusiniai vaisiai, uogos. Pektinas ir polifenoliai, esantys šiuose vaisiuose, padeda sumažinti „blogąjį“ cholesterolį ir pasižymi priešuždegiminiu poveikiu. Reguliarus vaisių vartojimas gerina širdies ir kraujagyslių būklę bei saugo kraujagysles.
9. Daržovės
Dėl ląstelienos ir antioksidantų gausos daržovės ne tik turi mažai kalorijų, bet ir prisideda prie bendrojo cholesterolio lygio mažinimo, palaikydamos širdies sveikatą.
10. Arbata
Žalioji ir juodoji arbata turi polifenolių, kurie padeda mažinti cholesterolio lygį, užkertant kelią aterosklerozei ir mažinant insulto riziką.
11. Alyvuogių aliejus
Aukščiausios kokybės ypač tyras alyvuogių aliejus (Olea europaea) yra gausus mononesočiaisiais riebalais ir polifenoliais. Jo vartojimas vietoj sviesto padeda sumažinti MTL ir mažina uždegimą organizme.
12. Produktai su augaliniais steroliais ir stanoliais
Šios medžiagos blokuoja cholesterolio įsisavinimą, reguliariai vartojant, sumažindamos MTL 8–10 procentais. Jų dedama į margariną, duoną, sultis ir atskirus papildus.
Reguliarus šių produktų įtraukimas į racioną padeda palaikyti širdies sveikatą ir sumažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Net nedideli mitybos pokyčiai gali turėti ilgalaikį teigiamą poveikį cholesterolio lygiui.
