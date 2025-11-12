Mokslininkai išsiaiškino, koks kavos gėrimas sumažina ankstyvos mirties riziką

Per dieną geriant septynis–aštuonis puodelius subalansuoto gėrimo - arbatos, kavos ir vandens mišinio - galima sumažinti priešlaikinės mirties riziką.
Mokslininkai, išanalizavę beveik 183 tūkst. Didžiosios Britanijos gyventojų duomenis, nustatė, kad toks skysčių kiekis geriausiai apsaugo nuo mirties dėl įvairių priežasčių – įskaitant širdies ir kraujagyslių ligas bei kai kurias vėžio formas.
Tyrėjai pabrėžia, kad svarbu ne tik bendras išgeriamų skysčių kiekis, bet ir gėrimų proporcijos.
Naudingiausia pasirodė kasdien gerti kavą ir arbatą santykiu 2:3. Būtent toks derinys reikšmingai sumažino mirties nuo vėžio, širdies bei kvėpavimo takų ligų tikimybę, rašo tsn.ua.
Tyrime pateikiamas ir svarbus įspėjimas: nors subalansuotas 7–8 puodelių suvartojimas yra naudingas, viršijus šią ribą poveikis gali būti priešingas.
Pavyzdžiui, jei žmogus per dieną išgeria devynis ar daugiau gėrimų, pakeisdamas vandenį kava, padidėja mirties nuo širdies ligų rizika.
Ekspertai pataria pirmiausia pasirūpinti tinkamu organizmo drėkinimu (7–8 gėrimai per dieną), o tik tuomet dalį paprasto vandens pakeisti optimaliu kavos ir arbatos deriniu.
KavaArbatakavos puodelis
Rodyti daugiau žymių