Šis daugelio mėgstamas gėrimas sukelia rimtų sveikatos bėdų – pradeda ne tik slinkti plaukai

Ar gali būti, kad daugelio pamėgtas gėrimas, giriamas dėl savo sveikatai naudingų savybių, iš tikrųjų kenkia jūsų plaukams? „The Post“ paklausė dviejų sertifikuotų dietologių, kad išsiaiškintų tiesą.
Kas yra mačia?
Tai ryškiai žalia arbata, gaminama iš specialiai auginamų lapų, kurie sumalami į miltelius ir suplakami su karštu vandeniu. Rezultatas — putojantis, ryškus gėrimas, kuris jau seniai yra Japonijos kultūros dalis. Pastaraisiais metais mačia taip išpopuliarėjo Vakaruose, kad net kilo pasaulinis jos trūkumas.
Šis gėrimas ypač pamėgtas sveikatingumo influencerių, kurie jį giria kaip sveikesnę kavos alternatyvą.
Ar jis tikrai gali sukelti plaukų slinkimą?
„Jei pastebite, kad pradėjo slinkti plaukai padidinus mačos vartojimą, problema gali būti ne pati arbata, o joje esantys taninai“, – „The Post“ sakė Stephanie Schiff, registruota dietologė iš Northwell Huntington ligoninės.
Taninai — tai augaliniai junginiai, turintys antioksidacinių savybių.
Jie gali apsunkinti geležies įsisavinimą. Geležis — gyvybiškai svarbi maistinė medžiaga, kurios organizmas pats negamina ir turi gauti su maistu ar papildais.
„Tai gali sukelti geležies trūkumą, o šis — plaukų slinkimą“, — teigė Schiff.
Kaltas gali būti ir kofeinas.
Mačia turi daugiau kofeino nei dauguma žaliųjų arbatų — įprastoje 1–2 g porcijoje gali būti iki 80 mg.
„Labai didelis kofeino kiekis gali pakelti streso hormonus, o kai kuriems žmonėms tai gali sukelti laikiną plaukų slinkimą“, — sakė dietologė Amy Shapiro.
Kiek mačos yra per daug?
„Nėra konkrečiai nustatyto kiekio, kuris didintų riziką, tačiau vienas ar du puodeliai per dieną vidutiniam žmogui plaukų slinkimo nesukels“, — aiškino Shapiro.
Rizikuoja tie, kurie jau turi mažą geležies kiekį ar anemiją, tam tikrų žarnyno ligų ar griežtai veganiškai besimaitinantys žmonės, gausų kraujavimą per menstruacijas turinčios moterys. Taip pat rizikuoja tie, kurie geria itin daug mačos kasdien arba vartoja koncentruotus žaliųjų arbatų ekstraktus.
„Jei nerimaujate dėl plaukų slinkimo, pasitikrinkite geležies rodiklius, o ne spėliokite“, — patarė ji.
Kaip apsaugoti plaukus, jei mėgstate mačią?
„Jei manote, kad jūsų geležies kiekis gali būti mažas, negerkite mačos prieš, netrukus po ar valgant augalinės kilmės geležies turinčius produktus, tokius kaip špinatai, baltosios pupelės ar tofu“, — sakė Schiff.
„Jei gaunate geležies iš gyvūninės kilmės produktų, problemų neturėtų kilti.“
Shapiro rekomenduoja augalinę geležį derinti su vitamino C turinčiais produktais — citrusiniais vaisiais, paprikomis, braškėmis, briuselio kopūstais.
„Vitaminas C žymiai pagerina geležies įsisavinimą ir gali kompensuoti taninų poveikį“, — sakė ji.
Ji taip pat pabrėžė vengti didelių dozių žaliųjų arbatų ekstraktų papildų, nes jie kelia didesnę šalutinio poveikio riziką nei pati arbata.
Ar mačia turi kitų rizikų?
„Kai kuriems žmonėms mačia sukelia skrandžio dirginimą, pykinimą ar virškinimo sutrikimus — greičiausiai dėl taninų“, — teigė Schiff. Vartojant per daug, kofeinas gali sukelti nemigą, nerimą, širdies plakimą, drebulį ar kraujospūdžio padidėjimą.
Retais atvejais labai didelis žaliosios arbatos vartojimas gali pažeisti kepenis dėl didelio EGCG antioksidanto kiekio — ypač vartojant ekstraktus tuščiu skrandžiu.
Ar mačia turi sveikatai naudingų savybių?
„Mačia — vienas maistingiausių būdų vartoti žaliąją arbatą, nes suvartojamas visas lapas“, — sakė Shapiro.
Gėrimas turi L-teanino — amino rūgšties, kuri ramina, bet nesukelia mieguistumo. Kartu su kofeinu jis gali pagerinti budrumą be „drebulio“, kurį kartais sukelia kava.
Schiff pridūrė, kad EGCG padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus ir taip sumažina lėtinių ligų, tokių kaip širdies ligos, riziką.
Taip pat mačia gali pagerinti insulino jautrumą ir sumažinti cukraus kiekį kraujyje, rašo „Nypost“.
„Kai kurie tyrimai net rodo, kad mačia gali padėti mažinti svorį mažindama apetitą ir didindama medžiagų apykaitą“, — sakė Shapiro.
mačiažalioji arbataplaukų slinkimas
