Gydytoja patarė, ką verta žinoti kiekvienam apie spanguolių poveikį organizmui

Būtent šios medžiagos apsaugo nuo bakterijų prisitvirtinimo prie šlapimo takų sienelių ir taip mažina pasikartojančių infekcijų riziką. Visgi sveikatos specialistai primena, kad šios rūgščios uogos gali būti naudingos stiprinant ir kitas organizmo funkcijas, rašoma pranešime spaudai.
Pasak šeimos gydytojos Kristinos Ziutelienės, spanguolės yra vertingas gamtos produktas, kurį galima naudoti tiek profilaktiškai, tiek pajutus pirmuosius nemalonius simptomus šlapinantis.
„Spanguolėse gausu polifenolių, kurie mažina bakterijų prisitvirtinimo prie šlapimo takų sienelių galimybes. Moksliniais tyrimais pagrįstas jų preparatų naudojimas profilaktiniais tikslais, tačiau daugelis pacientų pastebi, kad net pajutus pirmuosius simptomus spanguolės padeda greičiau pagerinti savijautą“, – sako šeimos gydytoja.
Naudingos ne tik šlapimo takams
Spanguolės pasižymi ypač turtinga sudėtimi – jose randama apie 25 naudingi vitaminai ir mikroelementai. Tarp jų – vitaminai C, B1, B2, E, P, taip pat magnis, fosforas, kalcis, kalis, jodas, geležis, varis ir manganas. Dėl šios priežasties spanguolės naudingos ne tik šlapimo takams.
„Antioksidantai, esantys spanguolėse, tarp jų ir vitaminas C, gali padėti palaikyti apsaugines organizmo funkcijas. Nors nebūtinai tas poveikis bus tiesioginis – štai, suvalgiau spanguolių ir būsiu atsparesnis peršalimo ligoms. Tikrai ne. Tiesiog spanguolės, kaip ir kitos antioksidantų turinčios uogos, gali mažinti laisvųjų radikalų susidarymą, juos neutralizuoti ir taip prisidėti prie pažeistų ląstelių atstatymo procesų. Tokiu būdu spanguolių vartojimas gali netiesiogiai prisidėti ir prie imuniteto tvarumo užtikrinimo“, – paaiškina šeimos gydytoja K. Ziutelienė.
Nors vis dar tiriama, kiek reikėtų suvartoti spanguolių, kad veikliosios medžiagos turėtų teigiamą efektą, gydytojos teigimu, svarbiausia – reguliarumas.
„Vien pats spanguolių vartojimo faktas turi teigiamą poveikį. Jei vartojate maisto papildus su spanguolėmis, reikėtų vadovautis gamintojų rekomendacijomis. Jei naudojate šviežias ar trintas spanguoles, rekomenduojama pasikonsultuoti su savo gydytoju dėl individualiai tinkamo kiekio“, – pataria ji.
Šeimos gydytoja primena, kad kiekvienas sveikas žmogus turėtų kasdien suvartoti bent 2–3 porcijas vaisių, iš kurių viena (apie 100 g) gali būti uogos. Pasirinkus spanguoles, jas galima vartoti tiek šviežias, tiek šaldytas ar džiovintas.
Vienas iš patogesnių būdų įtraukti šias uogas į kasdienį racioną – rinktis natūralias spanguolių sultis arba, pavyzdžiui, spanguolių nektarą.
Teigiamai veikia virškinimo sistemą
Nors spanguolės puikiai padeda kovojant su šlapimo takų infekcijomis, šių uogų reikėtų vengti vartojant kraujo krešumą veikiančius vaistus, sergant inkstų ar kepenų ligomis, taip pat esant virškinimo sistemos opaligei ar refliuksui.
„Verta žinoti, kad spanguolės gali turėti ir teigiamą poveikį virškinimo sistemai. Šiose uogose gausu skaidulų, kurios padeda palaikyti normalią žarnyno mikrobiotos pusiausvyrą ir sklandesnį virškinimo procesą. Tad reguliariai vartojant spanguoles galima stiprinti ir žarnyno sveikatą“, – teigia K. Ziutelienė.
Pasak gydytojos, esminis harmoningos sveikatos receptas – subalansuota mityba ir aktyvus judėjimas. Ruošiantis žiemos sezonui svarbu ne tik stiprinti organizmą, bet ir susirgus jo nealinti – leisti sau pailsėti, vartoti daug skysčių ir laikytis paskirto gydymo.