Pavojingiausias kepimo aliejus, galintis sukelti vėžį

Aukštoje temperatūroje kai kurie augaliniai aliejai pasikeičia ir tampa kenksmingų transriebalų šaltiniu.
Šie transriebalai gali kauptis organizme ir prisidėti prie įvairių ligų vystymosi, įskaitant vėžį, širdies ir kraujagyslių bei uždegimines ligas.
Norint sumažinti riziką, kepant būtina žinoti aliejaus dūmų tašką – temperatūrą, kurią pasiekęs aliejus pradeda skilti ir tampa kancerogenų bei transriebalų šaltiniu.
Labai svarbu, kad ši temperatūra būtų kuo aukštesnė, nes tada produkto daroma žala yra mažesnė.
Aliejai, kurie laikomi naudingais salotoms ruošti, pasižymi žemiausia smilkimo temperatūra.
Pavyzdžiui, ypač tyras alyvuogių aliejus, kurį mėgsta sveikos gyvensenos šalininkai, pradeda rūkti ir tampa kancerogenų šaltiniu jau pasiekus 160°C temperatūrą, todėl jis netinkamas kepti.
Rafinuotas saulėgrąžų aliejus pradeda rūkti esant aukštesnei temperatūrai – 232°C, todėl jis yra tinkamesnis ruošiant maistą keptuvėje.
Tarp saugiausių aliejų kepimui gydytojai išskiria:
Lydytas sviestas: jo dūmų taškas siekia 252°C.
Rafinuotas kokosų aliejus: pradeda rūkti pasiekus 232°C. Eksperimentai parodė, kad jis išlieka stabilus net po 8 valandų kepimo 180°C temperatūroje.
Rafinuotas saulėgrąžų aliejus: užima trečiąją vietą (232°C).
Verta paminėti, kad nerafinuotą saulėgrąžų aliejų reikėtų naudoti atsargiai, nes jis pradeda rūkti vos ties 107°C riba.
aliejusKokosų aliejusLydytas sviestas
Rodyti daugiau žymių