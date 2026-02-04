Cholesterolio žudikas: įvardijo sveiką ir skanų produktą, kurį reikėtų valgyti kasdien

Kaip pažymi straipsnio autorė, registruota dietologė Lauren Manaker, žurnale „AHA Journals“ publikuotas tyrimas parodė, kad dvejus metus kasdien suvartojant 30–60 gramų graikinių riešutų, bendras cholesterolio kiekis ir „blogojo“ MTL (mažo tankio lipoproteinų) cholesterolio lygis sumažėjo 4 procentais.
„Didelis blogojo MTL cholesterolio kiekis gali lemti apnašų kaupimąsi arterijose, o tai didina širdies ligų ir insulto riziką“, – aiškino registruota dietologė Wendy Bazilian.
Pasak jos, aukštas „blogojo“ cholesterolio lygis skatina apnašų susidarymą kraujagyslėse ir didina širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Tuo tarpu „gerasis“ DTL (didelio tankio lipoproteinų) cholesterolis padeda pašalinti cholesterolio perteklių iš kraujo.
„Aš jį lyginu su šiukšliavežiais, kurie surenka atliekas ir nugabena jas perdirbti bei pašalinti iš organizmo“, – pridūrė W. Bazilian.
Kalbėdama apie graikinių riešutų poveikį cholesterolio lygiui, dietologė priminė, kad dar 1993 metais Loma Lindos universiteto mokslininkai tyrime, publikuotame „The New England Journal of Medicine“, atkreipė dėmesį į šių riešutų maistines savybes. Nuo tada šimtai mokslinių tyrimų patvirtino graikinių riešutų naudą sveikatai.
Straipsnio autorė pabrėžė, kad graikinių riešutų paslaptis slypi ne vienoje ar dviejose maistinėse medžiagose, o jų išskirtinėje sudėtyje. Ji išskyrė penkis būdus, kaip šie riešutai padeda mažinti cholesterolį.
1. Sudėtyje yra širdžiai naudingų augalinių baltymų
Viena graikinių riešutų porcija (apie 14 puselių) turi maždaug 4 gramus baltymų. Nors tai gali atrodyti nedaug, „The American Journal of Clinical Nutrition“ publikuotas tyrimas parodė, kad didesnis augalinių baltymų suvartojimas siejamas su mažesne širdies ligų rizika. Viena iš priežasčių – augaliniai baltymai paprastai turi mažiau sočiųjų riebalų, kurie didina cholesterolio lygį. Nors vienoje graikinių riešutų porcijoje yra apie 19 gramų riebalų, tik 2 gramai jų yra sotieji.
2. Graikiniai riešutai – skaidulų šaltinis
Riešutai ne visada siejami su skaidulomis, tačiau viena graikinių riešutų porcija turi apie 2 gramus skaidulų. Šios skaidulos padeda mažinti bendrą ir MTL cholesterolio kiekį.
„Skaidulos virškinimo sistemoje prisijungia prie cholesterolio ir skatina jo pasišalinimą iš organizmo, taip sumažindamos jo įsisavinimą į kraują“, – teigė mitybos specialistė Samantha DeVito.
3. Turi sveikųjų nesočiųjų riebalų
Graikiniuose riešutuose yra dviejų rūšių nesočiųjų riebalų. Pirmoji – linolo rūgštis, kuri padeda organizmui šalinti MTL cholesterolį. Antroji – alfa-linoleno rūgštis (ALA), augalinė omega-3 riebalų rūgštis, teigiamai veikianti cholesterolio ir trigliceridų kiekį.
4. Gausūs antioksidantų
Graikiniuose riešutuose yra polifenolių – augalinių junginių, pasižyminčių antioksidacinėmis savybėmis, kurios mažina uždegimą ir oksidacinį stresą. Tai svarbu, nes lėtinis uždegimas yra vienas iš širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių.
5. Palaiko žarnyno sveikatą
Graikiniai riešutai skatina naudingų bakterijų augimą žarnyne. Sveika žarnyno mikrobiota svarbi ne tik virškinimui ir imunitetui, bet ir cholesterolio apykaitos reguliavimui. Skaidulos ir polifenoliai sudaro palankią terpę gerajai mikroflorai, rašė „Unian“.