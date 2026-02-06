„Supermaistas“ pusryčiams: mažina cholesterolio kiekį, širdies smūgio riziką

Tai – avižinė košė.
Avižinė košė yra vieni paprasčiausių pusryčių, tačiau kartu ir vieni naudingiausių. Naujas Bonos universiteto (Vokietija) tyrimas parodė, kad net saikingas avižinės košės vartojimas susijęs su reikšmingu cholesterolio kiekio sumažėjimu. Tyrime dalyvavusiems žmonėms buvo diagnozuotas antsvoris, padidėjęs kraujospūdis arba hiperlipidemija, o dvi dienas jų buvo prašoma maitintis vien tik avižine koše.
Tyrimo dalyviai, kurie laikėsi vien avižinės košės dietos, patyrė akivaizdžią naudą – „blogojo“ LDL cholesterolio kiekis sumažėjo beveik 10 procentų. LDL dažniausiai vadinamas „bloguoju“ cholesteroliu, nes jo perteklius gali lemti apnašų kaupimąsi kraujagyslėse ir kitas širdies bei kraujagyslių komplikacijas. Tuo tarpu HDL yra žinomas kaip „gerasis“ cholesterolis.
Pastarąjį dešimtmetį tokie produktai kaip avižinė košė, pilno grūdo dribsniai, baltymais praturtinti produktai ir kiti širdžiai palankūs maisto produktai sparčiai išpopuliarėjo dėl augančio žmonių sąmoningumo mitybos ir sveikų pasirinkimų srityje. Avižinė košė turi daug privalumų – tai vertingas vitaminų, antioksidantų ir skaidulų šaltinis. Taip pat manoma, kad grūdų biocheminė sudėtis padeda gerinti žarnyno mikrobiotą ir mažinti gliukozės kiekį kraujyje.
Dėl didelio skaidulų kiekio avižinė košė sukuria sotumo jausmą, todėl ją valgantys žmonės ilgiau jaučiasi sotūs. Be to, tyrimai rodo, kad sveika mityba kartu su reguliariu fiziniu aktyvumu gali reikšmingai sumažinti širdies smūgio riziką. Subalansuota mityba ir vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas 3–5 kartus per savaitę taip pat siejami su reikšminga nauda sveikatai.
Nors avižinei košei gaminti naudojama įvairių rūšių avižų – paprastosios, greitai paruošiamos ar tirpios – Britų širdies fondas pabrėžia, kad nepriklausomai nuo rūšies, formos ar dydžio, visos avižos yra pilno grūdo ir turi tirpių skaidulų, vadinamų beta gliukanu. Jei per dieną suvartojama 3 gramus ar daugiau beta gliukano, jis gali padėti sumažinti cholesterolio kiekį, rašo „Mirror“.
Dėl didelio skaidulų kiekio avižų vartojimas siejamas su įvairia nauda sveikatai, įskaitant mažesnę 2 tipo diabeto ir širdies bei kraujagyslių ligų riziką. 40 gramų avižų porcija suteikia apie 3 gramus skaidulų (arba 7,5 g 100 g produkto), todėl atitinka „daug skaidulų turinčio maisto“ kriterijus (ne mažiau kaip 6 g/100 g). Žmonės, patyrę širdies smūgį, turi didesnę tikimybę gyventi ilgiau, jei padidina suvartojamų skaidulų kiekį.
Nors greitai paruošiama avižinė košė vis dar laikoma sveiku pasirinkimu, ekspertai pataria vengti aromatizuotų ar saldintų jos variantų, nes juose dažniausiai būna pridėtinio cukraus. Dėl papildomo cukraus ir kalorijų košė netinkama svorio metimui ar žmonėms, sergantiems diabetu.
Kad ir kurią avižinę košę pasirinktumėte, ją rekomenduojama ruošti su liesu pienu arba vandeniu – taip sumažinsite kalorijų ir sočiųjų riebalų kiekį. Tai ypač svarbu, jei siekiate sumažinti cholesterolio kiekį arba vienas iš jūsų sveikatos tikslų yra svorio mažinimas.
cholesterolisavižinė košėsupermaistas
