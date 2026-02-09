MaistasMitybos ABC

Paaiškėjo tiesa apie ploną plėvelę ant arbatos: ką iš tikrųjų geriame jau daugelį metų

2026 m. vasario 9 d. 09:31
Lrytas.lt
Kartais ant užplikytos arbatos paviršiaus galima pastebėti ploną sluoksnį, primenantį aliejų.
Daugelis žmonių iš karto pagalvoja, kad tai kokių nors medžiagų ar pesticidų likučiai, tačiau ekspertai ramina – šiuolaikinės augalų apsaugos priemonės arbatoje beveik nepalieka pėdsakų.
Iš tikrųjų tokia plėvelė dažniausiai susidaro dėl arbatos polifenolių reakcijos su vandenyje esančiomis kalcio druskomis ir ore esančiu deguonimi.
Pagrindinės plėvelės susidarymo priežastys:
Vandens kokybė: didelis kalcio ir magnio kiekis skatina plonos plėvelės atsiradimą.
Deguonies kiekis: kuo daugiau deguonies vandenyje, tuo greičiau susiformuoja plėvelė.
Kaip užplikyti arbatą be „riebaus“ sluoksnio:
Naudokite minkštą vandenį – filtruotą arba išpilstytą. Įlašinkite lašelį citrinų ar apelsinų sulčių – tai sulėtins plėvelės susidarymą.
Svarbu: ši plėvelė yra visiškai saugi ir nekenkia sveikatai, nors gali šiek tiek paveikti gėrimo skonį.
Jei norite, kad arbata atrodytų patraukliau ir būtų dar skanesnė, laikykitės paprastų vandens kokybės taisyklių ir plikykite gėrimą tinkamos temperatūros vandeniu, rašo „tsn“.
