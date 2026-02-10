Naujausi tyrimai parodė, ar turintiems aukštą kraujospūdį pavojinga gerti kavą

Kava jau seniai kasdienio ritualo dalis milijonams žmonių. Tačiau turintieji aukštą kraujospūdį šio gėrimo vengia. Specialistai pabrėžia: visiškai atsisakyti kavos nereikia – svarbiausia saikas ir savo savijautos stebėjimas.
Apie tai pranešė leidinys „Science Alert“.
Kraujospūdis laikomas normaliu, kai jis yra mažesnis nei 120/80 mm Hg. Nuolatiniai 140/90 mm Hg ir didesni rodikliai rodo hipertenziją – būklę, kuri dažnai neturi simptomų, tačiau didina insulto ir širdies smūgio riziką.
Maždaug trečdalis suaugusiųjų turi padidėjusį kraujospūdį, o beveik pusė jų jo tinkamai nekontroliuoja. Kofeinas stimuliuoja širdį, greitina pulsą ir siaurina kraujagysles, todėl kraujospūdis gali pakilti.
Didžiausias poveikis pasireiškia praėjus 30–120 minučių po puodelio kavos, o kofeino pasišalinimas iš organizmo gali trukti iki šešių valandų. Reakcija priklauso nuo amžiaus, genetikos ir to, ar organizmas yra pripratęs prie kofeino. Tyrimai rodo, kad išgėrus kavos sistolinis kraujospūdis gali padidėti 3–15 mm Hg, o diastolinis – 4–13 mm Hg.
Tuo pačiu metu mokslinės apžvalgos, kuriose dalyvavo daugiau nei 315 tūkst. žmonių, nenustatė ryšio tarp reguliaraus kavos vartojimo ir hipertenzijos išsivystymo rizikos.
Vis dėlto atskiras Japonijoje atliktas tyrimas parodė, kad žmonėms, kurių kraujospūdis labai aukštas (160/100 mm Hg ir daugiau), du ar daugiau kavos puodelių per dieną gali padidinti širdies ir kraujagyslių komplikacijų riziką. Žmonėms, kurių kraujospūdis normalus arba vidutiniškai padidėjęs, tokio ryšio nenustatyta.
Taip pat verta atsižvelgti į tai, kad kavoje yra šimtai biologiškai aktyvių junginių. Kai kurie iš jų, ypač fitocheminės medžiagos, gali netgi teigiamai veikti kraujagysles ir padėti reguliuoti kraujospūdį, rašo „tsn“.
Ekspertai pataria laikytis paprastų taisyklių:
– reguliariai matuoti kraujospūdį ir atsižvelgti į savo sveikatos ypatumus;
– stebėti suvartojamų kofeino turinčių produktų kiekį ir vengti jų prieš kraujospūdžio matavimą; mažinti dienos dozę ir nevartoti kavos po pietų, kad nebūtų sutrikdytas miegas;
– apsiriboti keturiais puodeliais ar mažiau, prireikus rinktis kavą be kofeino;
– esant 160/100 mm Hg ir didesniems rodikliams – sumažinti vartojimą iki vieno puodelio ir pasitarti su gydytoju.
