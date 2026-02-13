Kiaušiniai ir lašiša: išanalizavo šių produktų poveikį cholesterolio kiekiui

Poveikis cholesterolio kiekiui
Kiaušiniai: Ilgą laiką kiaušinių buvo patariama vengti dėl didelio cholesterolio kiekio trynyje (apie 185 mg). Tačiau 2023 m. žurnale „Journal of Nutritional Science“ paskelbtas tyrimas patvirtino: su maistu gaunamas cholesterolis daugumai sveikų žmonių neturi didelės įtakos jo koncentracijai kraujyje.
Priešingai – kiaušiniai gali padidinti „gerojo“ cholesterolio (DTL) kiekį, kuris padeda šalinti cholesterolį iš organizmo.
Visgi asmenims, sergantiems diabetu ar turintiems tam tikrų genetinių ypatumų, piktnaudžiavimas kiaušiniais gali padidinti „blogojo“ cholesterolio (MTL) lygį.
Lašiša:
Ši žuvis cholesteroliui turi kitokį poveikį. Joje mažai sočiųjų riebalų, tačiau gausu omega-3 riebalų rūgščių. Remiantis 2024 m. tyrimu žurnale „Frontiers“, omega-3 padeda mažinti trigliceridų kiekį ir slopina uždegiminius procesus. Tai reiškia, kad lašiša suteikia papildomą apsaugą nuo aterosklerozės ir MTL cholesterolio žalos.
Poveikis kraujospūdžiui
Kiaušiniai:
Juose natūraliai mažai natrio, o tai svarbu kontroliuojant hipertenziją. Be to, kiaušiniuose esantis aukštos kokybės baltymas padeda ilgiau išlaikyti sotumo jausmą ir palaikyti raumenų masę, kas netiesiogiai prisideda prie svorio bei spaudimo kontrolės. Nedidelis kalio kiekis kiaušiniuose taip pat padeda subalansuoti druskų pusiausvyrą organizme.
Lašiša:
Jos poveikis kraujospūdžiui yra stipresnis. Lašišoje esančios omega-3 rūgštys padeda atpalaiduoti kraujagyslių sieneles ir pagerinti kraujotaką.
Taip pat ši žuvis yra svarbus kalio ir magnio šaltinis – šie mineralai yra esminiai reguliuojant širdies ritmą ir arterinį spaudimą. Todėl sergantiems hipertenzija lašiša yra naudingesnis pasirinkimas.
Kiti privalumai ir paruošimo būdai
Kiaušiniai pasižymi vitamino B12, seleno, jodo, cholino ir vitamino D gausa.
Lašiša taip pat turi vitamino D, tačiau jos pagrindinis koziris – smegenų veiklą ir sąnarių sveikatą palaikančios medžiagos.
Ekspertų rekomendacijos:
Norint pasiekti geriausių rezultatų, kiaušinių nerekomenduojama kepti dideliame sviesto kiekyje ar valgyti kartu su perdirbta mėsa (lašiniais, dešrelėmis). Lašišą geriausia kepti orkaitėje arba virti garuose, vengiant skrudinimo riebaluose.
Jei jūsų pagrindinis tikslas yra sumažinti cholesterolį ir kraujospūdį, dėl omega-3 poveikio lašiša yra pranašesnė. Tačiau kiaušiniai išlieka vertinga raciono dalimi.
Efektyviausia širdies apsauga – tai ne vienas konkretus produktas, o subalansuota mityba, kurioje dera daržovės, vaisiai, pilno grūdo produktai ir sveikieji riebalai.
padidėjęs cholesterolischolesterolislašiša
Rodyti daugiau žymių