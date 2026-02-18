Įvardintas nuodingiausias augalas: šią daržovę daugelis ypač mėgsta ir valgo

Tai sodinės pupelės. Tačiau ekspertai pabrėžia, kad nereikia atsisakyti jų vartoti. Jas ruošiant svarbu žinoti, kad žalios arba nepakankamai termiškai apdorotos pupelės gali sukelti apsinuodijimą.
Tokio pareiškimo autoriai aiškina, kad jų tikslas – šviesti, o ne gąsdinti vartotojus. Verta žinoti, kada sodinės pupelės iš tiesų gali būti pavojingos.
Kodėl sodinės pupelės pavojingos?
Šių metų reitinge sodinės pupelės aplenkė su stipriais nuodais siejamus augalus, tokius kaip durnaropė. Antroje vietoje liko brugmansija.
Phaseolus genties augalai, tokie kaip pupelės, turi lektinų, tarp jų – fitohemagliutinino (PHA). Šis baltymas sukelia apsinuodijimo simptomus suvalgius žalių sėklų.
Ekspertai pabrėžia, kad problema kyla tik dėl netinkamo virimo. Tinkamai išvirtos sodinės pupelės yra saugios, rašo „fakt“.
Kaip saugiai ruošti sodines pupeles ir kitas ankštines daržoves? Hamburgo Vandsbeko botanikos sodas rekomenduoja pupeles virti bent 10–15 minučių 100 °C temperatūroje.
Trumpas nuplikymas ar garinimas toksinų visiškai nepašalina. Virimo vandenį būtina išpilti.
Šios taisyklės galioja šparaginėms pupelėms, sausoms pupelėms ir raudonosioms pupelėms. Panašaus atsargumo reikia laikytis ir ruošiant avinžirnius, kurie taip pat turi lektinų ir reikalauja kruopštaus virimo.