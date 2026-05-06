Kas nutinka organizmui atsisakius kavos: nustebino šių rodiklių pokyčiai

Kas nutinka organizmui per dvi savaites be kavos?
University College Cork tyrėjai stebėjo 62 sveikus suaugusiuosius – pusė jų reguliariai gėrė kavą, kita pusė ne. Buvo analizuojama jų sveikata, atliekami atminties ir kognityviniai testai, apklausos.
Iš pradžių visi dalyviai pateikė biologinius mėginius ir atliko testus, tuomet kavą vartoję asmenys dviem savaitėms jos visiškai atsisakė. Po to jie buvo suskirstyti į grupes: vieni 21 dieną vartojo kavą su kofeinu, kiti – be kofeino. Apie tai rašo „The Daily Mail“.
Rezultatai parodė, kad reguliariai kavą gėrę žmonės iš pradžių pasižymėjo didesniu impulsyvumu ir emociniu reaktyvumu, tačiau po dviejų savaičių be kavos šie rodikliai sumažėjo. Vėl pradėjus vartoti kavą, kofeino grupėje sumažėjo nerimas, o kava be kofeino pagerino miegą, fizinį aktyvumą ir atminties testų rezultatus.
Tyrėjai taip pat nustatė pokyčius žarnyno mikrobiome: kavos vartotojų mikrobiota skyrėsi nuo nevartojančiųjų, tačiau atsisakius kavos šie skirtumai iš dalies sumažėjo. Kava taip pat veikė uždegimo rodiklius – vartojančiųjų grupėje pradžioje uždegimas buvo mažesnis, po atsisakymo padidėjo, o vėl pradėjus vartoti – sumažėjo, rašo „tsn“.
Vis dėlto mokslininkai pabrėžia, kad šis tyrimas neįrodo tiesioginio priežastinio ryšio tarp kavos ir geresnės sveikatos ar kognityvinių funkcijų, nes imtis buvo nedidelė, o dalį rezultatų galėjo lemti prisitaikymas prie testų. Reikalingi platesni tyrimai, kad būtų galima daryti tvirtas išvadas.
Kiek kavos galima gerti per dieną?
Ankstesni tyrimai rodo, kad saikingas kavos vartojimas – apie 2–3 puodelius per dieną – yra naudingiausias psichinei sveikatai. Toks kiekis siejamas su mažesne psichikos sutrikimų rizika, ypač vyrams, o per didelis vartojimas (5 ar daugiau puodelių) gali turėti priešingą poveikį ir didinti riziką.
Mokslininkai analizavo daugiau nei 460 tūkst. „UK Biobank“ dalyvių duomenis ir nustatė, kad teigiamas poveikis pastebimas tik vartojant kavą saikingai, o per didelis kiekis arba visiškas atsisakymas tokio pat efekto nesuteikia.