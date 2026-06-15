Šios kruopos – neįvertintas lobis: mažina riziką priaugti svorio, susirgti diabetu, širdies ligomis

Tyrimus peržiūrėjo neurologė Melissa Nieves.
Viename puodelyje virtų grikių yra: 156 kalorijos, 1 g riebalų, 4,59 g skaidulų, 5,73 g baltymų, 86,7 mg magnio, 1,36 mg geležies, 0,246 mg vario.
Grikius galima valgyti kaip miltus, makaronus, kruopas ar dribsnius. Norint jų vartoti daugiau, siūloma kvietinius miltus keisti grikių miltais, pusryčiams virti grikių košę, o grikių makaronus dėti į sriubas ar salotas.
Grikių, daržovių ir tuno apkepas
Leidinys įvardijo 5 pagrindines grikių naudas organizmui.
1. Padeda subalansuoti cukraus kiekį kraujyje
Grikiai pasižymi palyginti žemu glikeminiu indeksu, kuris rodo, kaip greitai po valgymo pakyla cukraus kiekis kraujyje. Nuolat padidėjęs gliukozės lygis ilgainiui gali prisidėti prie 2 tipo diabeto vystymosi.
Tyrimas, publikuotas žurnale „Nutrition Research“, parodė, kad 2 tipo diabetu sergančių žmonių, vartojusių grikius, insulino rodikliai buvo mažesni. Tyrėjai padarė išvadą, kad grikiai gali pagerinti jautrumą insulinui.
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2. Gali būti naudingi širdžiai
Mokslininkai mano, kad grikiai gali padėti mažinti bendrą cholesterolio ir „blogojo“ (MTL) cholesterolio kiekį.
Tyrimas, paskelbtas žurnale „Food Science & Nutrition“, atskleidė, kad cholesterolio mažinimas gali sumažinti infarkto, insulto ir širdies operacijų riziką.
Straipsnyje taip pat pažymima, kad širdžiai gali būti naudingi grikiuose esantys: magnis, skaidulos, augaliniai junginiai rutinas ir kvercetinas.
3. Gerina virškinimą
Kaip pažymi leidinys, grikiuose yra tiek tirpių, tiek netirpių skaidulų, kurios prisideda prie geresnio virškinimo ir žarnyno veiklos.
Netirpios skaidulos padeda maistui lengviau judėti virškinamuoju traktu. Tirpios skaidulos skatina naudingų žarnyno bakterijų augimą. Be to, Harvardo mokslininkai nustatė, kad skaidulomis turtingas maistas padeda išvengti vidurių užkietėjimo.
4. Gali padėti kontroliuoti svorį
Svorio kontrolei svarbu vartoti daugiau baltymų ir skaidulų turinčio maisto, o grikiai – vienas iš tokių produktų.
Skaidulos ir baltymai ilgiau suteikia sotumo jausmą, todėl pusryčiams pasirinkus grikius, tikėtina, kad per dieną suvartosite mažiau kalorijų.
Tyrimas, publikuotas „Journal of Functional Foods“, parodė, kad aštuonias savaites grikius vartoję žmonės numetė daugiau svorio nei placebo grupė.
Skirtingai nei daugelis kitų grūdinių kultūrų, grikiuose nėra gliuteno, todėl juos gali vartoti ir žmonės, sergantys celiakija.
Galimas šalutinis poveikis
Leidinys pažymi, kad daugumai žmonių grikiai yra saugūs, tačiau tam tikrų rizikų esama.
Kai kurie žmonės gali būti alergiški grikiams. Įspėjamieji simptomai: niežulys, dilgėlinė, kvėpavimo sutrikimai.
Per didelis grikių vartojimas gali sukelti: pilvo pūtimą, dujų kaupimąsi, kitus virškinimo sutrikimus. Taip pat grikiai gali šiek tiek paveikti cukraus kiekį kraujyje ar kraujospūdį, todėl diabetu ar aukštu kraujospūdžiu sergantys žmonės turėtų stebėti savo savijautą.
Svarbu žinoti, kad kai kuriuose grikių produktuose gali būti kviečių pėdsakų. Sergantiems celiakija ar stipriai netoleruojantiems gliuteno rekomenduojama tikrinti etiketes ir rinktis sertifikuotus produktus be gliuteno, rašo „unian“.
GrikiaiCeliakijabe glitimo
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