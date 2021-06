2 gaivūs ir sveiki desertai, kuriais galėsite mėgautis be sąžinės graužimo

Skanėstų ekspertas sako, kad vasarą saldų stalą verta praturtinti šviežiais vaisiais ir uogomis. „Net ir laikantis sveikos gyvensenos principų saldumynų iš savo raciono išbraukti nebūtina. Šiuo metu yra galybė alternatyvų, kurios konditerijos gaminius paverčia sveikesniais, todėl jais mėgautis galima be didelės sąžinės graužaties. Vasarą norisi gaivių skonių ir vaisius ir uogas įtraukti į desertų sudėtį. Taip pat dėmesį reikėtų atkreipti į natūralius produktus, tokius, kaip tikras šokoladas, natūrali varškė ir jogurtas“, – sako „Iki“ konditerijos ekspertas Thierry Lauvray.

Saldinti galima vaisiais ir uogomis

Pasak jo, jeigu siekiate sveikiau maitintis, desertus saldinti galima natūraliu, šviežiu medumi. Cukrų taip pat pakeisti galima ir agavų sirupu – jis suteikia saldumo ir turi pakankamai neutralų skonį. Dar vienas mėgstamas ingredientas yra klevų sirupas, kuris gaminiams taip pat suteikia švelnaus, bet kartu ir intensyvaus skonio.

Jeigu norima visiškai atsisakyti saldiklių, desertus galima saldinti saldžiomis šviežiomis uogomis ir vaisius. Vasara yra itin palanki į desertų sudėtį įtraukti šviežio derliaus trešnes, braškes, persikus, abrikosus, nektarinus. Taip pat desertus galima saldinti ir bananais. Vaisiai ne tik suteiks saldumo, šviežumo jausmo, bet ir gražiai atrodys. O estetiškas pateikimas yra ne mažiau svarbus nei skonis.

Pavyzdžiui, braškės arba avietės puikiai tiks prie įvairiausių šokoladinių putėsių – šios uogos šokoladui suteiks gaivumo, rūgštumo ir šviežumo jausmo. Įvairiausi kaulavaisiai: tokie kaip persikai, nektarinai ar abrikosai ypatingai tinka netgi kepti ant grilio. Paskrudintus juos patiekti galima su mėgstamais ledais, plakta grietinėle arba maskarponės kremu.

Sezoninius vaisius bei uogas, pasak eksperto, galime įtraukti ir ypatingai gaivinančių, šaldytų desertų sudėtį: tai galėtų būti įvairiausio skonio naminiai ledai, vaisiniai sorbetai arba šerbetai. Tam puikiai tinka ne tik šilauogės, mėlynės, braškės ar avietės, bet ir vasarą lietuvių itin mėgstami arbūzai.

Svarbiausia – skonių balansas

T.Lauvray pabrėžia, kad gaminant vasariškus desertus svarbiausia yra skonių balansas – jie turėtų būti lengvi, ne per saldūs, ne per riebūs ir ne per sotūs. Tačiau norint, kad namuose pasigamintas desertas taptų tikra stalo pažiba, svarbiausia, anot konditerijos eksperto, natūralūs ir kokybiški produktai.

„Turbūt nieko nenustebinsiu pasakydamas, kad ruošiant desertus svarbiausia yra ne tik subalansuoti skonių deriniai, bet ir aukščiausios kokybės ingredientai. Gamindami desertus vietoj grietinėlės ar sviesto niekuomet nenaudokite riebalų mišinių ar kitų pakaitalų. Saldumynams gaminti rinkitės tik natūralius produktus“, – sako konditerijos ekspertas ir pabrėžia, kad kokybiškų ingredientų pasirinkimas turi labai didžiulę įtaką desertų skoniui.

T.Lauvray siūlo ir kelis receptus, kurie puikiai pabrėš sezoninių gėrybių skonį ir taps puikiu vakarienės ar pietų akcentu.

Grilyje kepti persikai su maskarpone

Reikės:

2 valgomųjų šaukštų maskarponės sūrio

100 ml grietinėlės

3 v. š. medaus

4 persikų

1 arbatinio šaukštelio cukraus pudros

Paruošimas

Persikus perpjaukite pusiau ir išimkite kaulus. Vaisius plonu sluoksniu aptepkite medumi. Tuomet sudėkite vaisiaus puseles plokščiąją dalimi ant įkaitinto grilio ir kepkite apie 3 minutes.

Maskarponės sūrį išsukite su cukraus pudra ir iki standžių putų išplakta grietinėle. Ir galiausiai į kepto vaisiaus puselės vidurį įdėkite po šaukštelį su kaupu maskarponės mišinio.

Arbūzų sorbetas

Reikės:

1 puodelio cukraus

1 puodelio vandens

8 puodelių kubeliais supjaustyto arbūzo be sėklų

2 šaukštų citrinos sulčių

Pagaminimas

Nedideliame puode užvirkite cukrų ir vandenį. Virdami maišykite, kol cukrus ištirps, o tada palikite atvėsti. Maišytuve arba maisto kombaine apdorokite arbūzą dalimis, kol visai jį susmulkinsite. Supilkite gautą masę į didelį dubenį, įmaišykite atvėsintą cukraus sirupą ir citrinos sultis. Viską supilstykite į formeles ir užšaldykite. Po 8 valandų galite mėgautis arbūzų sorbetu. Skanaus!