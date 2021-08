Jūrinis ešerys – neįprastos išvaizdos, bet subtilaus skonio žuvis: išbandykite nesudėtingą receptą

Pasižymi gerųjų medžiagų gausa

„Lietuviai į savo racioną stengiasi įtraukti vis daugiau žuvies, todėl savo ruožtu bandome pasirūpinti ne tik dideliu žuvies, bet ir įvairiausių jūros gėrybių asortimentu, o ir šios kategorijos produktų paklausa nuolat auga. Pastebime, kad pirkėjai stengiasi vis dažniau eksperimentuoti, dairosi į įvairiausias pasaulio virtuves ir išbando įmantresnius receptus. Būtent dėl šios priežasties jų krepšeliuose vis dažniau atsiduria ne tik tradicine tapusi lašiša, karpis, bet ir plekšnė ar jūrinis ešerys“, – sako V.Juodkazienė.

Maisto ekspertė pasakoja, kad jūriniai ešeriai išsiskiria ryškiai rožine, beveik oranžine spalva. Jie yra panašūs į gėlavandenius ešerius, tačiau priklauso kitam žuvų būriui. Tai giliuose vandenyse gyvenančios žuvys. Dažniausiai jos yra sutinkamos 50-1000 m gylyje.

Jūrinis ešerys gali užaugti iki metro ilgio ir sverti net iki 15 kg. Jūriniai ešeriai daugiausiai gyvena Šiaurės Atlante, jų taip pat sugaunama ir Grenlandijoje arba šalia Norvegijos krantų.

Pasak V.Juodkazienės, jūriniai ešeriai – gerųjų medžiagų gausa pasižyminčios žuvys.

„Jūriniuose ešeriuose yra daug baltymų ir organizmui taip reikalingų omega-3 riebalų rūgščių. Juose taip pat yra gausu vitamino B12 ir seleno. Jūriniame ešeryje randama ir daug fosforo, kuris reikaligas kaulų ir dantų sveikatai sustiprinti.

Kadangi šios žuvies mėsa yra balta – ji lengvai virškinama, be to, turi labai nedaug kalorijų, todėl puikiai tiks ir tiems, kurie meta svorį. Tokios žuvies, kaip jūrinis ešerys, vartojimas gerina smegenų veiklą, atmintį. Negana to, šioje žuvyje randama ir vitamino B3, kurio įtraukimas į racioną reguliuoja ir cukraus kiekį kraujyje“, – pasakoja maisto ekspertė.

Ypač mėgstamas Azijoje

Kaip teigia V.Juodkazienė, ši žuvis pasižymi ne tik išskirtine išvaizda, bet ir subtiliu, švelniai salstelėjusiu skoniu. Jūrinio ešerio tekstūra yra tvirta, tačiau ši žuvis yra itin sultinga, todėl ją galima ruošti pačiais įvairiausiais būdais: supjausčius gabaliukais kepti keptuvėje, visą žuvį kepti orkaitėje.

Ją taip pat galima ir troškinti, ruošti garuose. Na, o jeigu norite šiai žuviai suteikti dūminio skonio – jūrinis ešerys itin gardus ir keptas kepsninėje, ant žarijų. Anot maisto ekspertės, ši žuvis, kaip ir daugelis kitų baltos žuvies rūšių, puikiai dera su pačiomis įvairiausiomis prieskoninėmis žolelėmis: čiobreliais, rozmarinu, baziliku.

Kadangi jūrinis ešerys – subtilaus skonio žuvis, jį puikiai atskleidžia ir paprasčiausi druska, pipirai bei šviežios citrinos sultys.

Anot V.Juodkazienės, jūrinį ešerį derinti galima su pačiais įvairiausiais ingredientais: kuskusu, bolivinių balandų kruopomis, keptais pomidorais, bulvėmis, įvairiausiomis gaiviomis salotomis.

Jūrinį ešerį gardu valgyti ir su makaronais, o supjaustytą gabaliukais ir pagardintą aitriosiomis paprikomis šią žuvį galima naudoti ir meksikietiškiems takams paruošti.

Nors jūrinis ešerys visame pasaulyje pamėgta žuvis, ypač daug jos suvartojama Azijoje. V.Juodkazienė pasakoja, kad dažniausiai azijiečiai visą nepjaustytą jūrinį ešerį ruošia garuose ir patiekia su ryžiais bei salotomis.

Maisto ekspertė siūlo jūrinį ešerį išsikepti namuose ir dalijasi nesudėtingu receptu.

Grilyje keptas jūros ešerys su žolelėmis

Reikės:

jūrinio ešerio

žiupsnelio džiovintų bazilikų

žiupsnelio džiovintų rozmarinų

citrinos

kelių skiltelių susmulkinto česnako

žiupsnelio druskos

žiupsnelio pipirų

šlakelio alyvuogių aliejaus

Kaip gaminti

Pirmiausiai nuvalome, nuplauname bei nusausiname žuvį. Tuomet nedideliame indelyje sumaišome kelis šaukštus aliejus, druską, pipirus, džiovintas žoleles ir smulkintą česnaką. Gautu mišiniu ištriname žuvį.

Vėliau iki vidutinės ugnies įkaitiname grilį. Kepsninei įkaitus žuvį dedame ant aliejumi pateptų grotelių ir pridengiame folija. Taip žuvį kepame apie 15 minučių. Praėjus šiam laikui nuimame foliją ir pakepame dar apie 10 minučių.

Galiausiai žuvį pašlakstome citrinos sultimis.

Taip paruoštą jūrinį ešerį galite patiekti su mėgstamu garnyru. Skanaus!