Gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės teigimu, pagal sveikatai palankios mitybos principus sviesto per dieną rekomenduojama suvartoti apie vieną arbatinį šaukštelį, tačiau kepiniuose jį galima naudoti ir didesniais kiekiais.

Sviestu piktnaudžiauti nereikėtų

Pasak „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantės gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, sviestas yra vienas sudėtingiausių riebalų, nes jame yra apie 400 skirtingų riebalų rūgščių. Tiesa, daugelis jų – naudingos žmogaus organizmui.

„Svieste gausu imuninei sistemai ir regėjimui svarbaus vitamino A, vitaminų D, E ir B12 bei vitamino K2, kuris apsaugo nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Natūralaus sviesto skonis – puikus, todėl šis produktas išties tinka daugybės patiekalų ir desertų skaninimui.

Vis dėlto sveikatai palankios mitybos racione renkantis riebalus, pirmenybė turėtų būti teikiama alyvuogių aliejui. Maisto gaminimui naudojami riebalai turėtų turėti kuo mažiau blogųjų sudedamųjų dalių – transriebalų, tad renkantis sviestą reikėtų atkreipti dėmesį į jo sudėtį. Kuo mažiau joje bus ingredientų – tuo produktas, tikėtina, bus natūralesnis ir kokybiškesnis“, – sako gydytoja dietologė.

Nors saikingai vartoti sviestą galima, tačiau vertėtų nepamiršti, kad tai itin kaloringas produktas: „Kokybišką sviestą sudaro mažiausiai 80 proc. riebalų. Šaukšte sviesto gali būti apie 100 kalorijų, dėl šios priežasties jį, kaip ir kitus riebalus, rekomenduojama vartoti su saiku. Kasdien galima suvalgyti apie vieną arbatinį šaukštelį sviesto ar didesnį jo kiekį naudoti kepiniuose. Kaip bebūtų, svarbu žiūrėti į bendrą suvartojamų riebalų kiekį, kadangi šios medžiagos mes gauname ir su kitais maisto produktais“, – primena E.Gavelienė.

Populiarėja lydytas sviestas

Prekybos tinklo „Rimi“ produktų vadovė Rūta Golovač pastebi, jog pirkėjai labiausiai mėgsta Lietuvos gamintojų sviestą. Vis populiaresnis tampa lydytas („ghi“) sviestas, gaminiai be laktozės ir veganiškos sviesto alternatyvos. Tuo tarpu margarino, pastaraisiais metais, pirkėjai nuperkama vis mažiau.

„Nuolat eksperimentuojame su veganiškais sviesto pakaitalais ir ieškome, kas būtų patraukliausia mūsų pirkėjui. Šiuo metu populiariausi – ekologiški augaliniai tepieji riebalai.

Pirkėjai pamėgo ne tik įprastą sviestą, bet ir gaminius be laktozės. Vis populiaresniu pasirinkimu tampa ir lydytas sviestas, kurį pirkėjai atranda skirtingų patiekalų ir saldžių kepinių gamyboje. Be to, pastebime, kad pirkėjai vis rečiau į savo pirkinių krepšelius įsideda margariną“, – ryškiausias pardavimų tendencijas vardija R.Golovač.

Parsinešus iš parduotuvės sviestą ekspertė rekomenduoja jį laikyti originalioje pakuotėje arba sandariame inde šaldytuve: „Sviesto galiojimo laikas priklauso nuo kelių faktorių: jo riebumo, gamybos proceso bei pakuotės. Neatidarytą lydyto sviesto pakuotę galima laikyti kambario temperatūroje, tačiau atidarius ją geriausia laikyti šaldytuve. Šios rūšies sviestą rekomenduojama suvartoti per 3 mėnesius. Tuo metu paprastą sviestą geriausia sunaudoti iki tinkamumo vartoti termino pabaigos, jį laikant šaldytuve arba vėsesnėje patalpoje.“

Per Šv. Valentino dieną prekybos tinklas „Rimi“ savo mylimuosius kviečia pradžiuginti gardžiais kepiniais, todėl dalijasi nuostabaus marmurinio kekso receptu.

Marmurinis keksas su baltojo šokolado glaistu

Pyragui reikės:

300 g sviesto

350 g cukraus

200 g miltų

5 vnt. kiaušinių

150 ml pieno

30 g kakavos

7 g kepimo miltelių

1 žiupsnelis druskos

100 g baltojo šokolado

Kaip gaminti

Minkštą sviestą išsukite su cukrumi. Kiaušinius įmuškite po vieną, vis išsukant iki purumo.

Į kiaušinių masę dėkite miltus su kepimo milteliais ir druska. Viską išmaišykite iki vientisos masės. Tirštumą koreguokite, pildami pieną.

1/3 tešlos atskirkite, įdėkite kakavos ir išmaišykite.

Į sviestu pateptą formą pilkite pusę likusios šviesios tešlos, tuomet – kakavinę tešlą ir vėl šviesią.

Šakute šiek tiek sumaišykite ir šaukite kepti į 160-170 laipsnių temperatūros orkaitę, apie 45 minutes.

Kol keksas kepa, gaminkite baltojo šokolado glaistą. Išlydykite baltą šokoladą, pilkite šlakelį pieno, viską išmaišykite iki vientisos konsistencijos.

Glaistą užpilkite ant pravėsusio kekso. Skanaus!