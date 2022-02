Tradicinė ispaniška tortilija gaminama iš bulvių, kiaušinių ir dažniausiai svogūnų, bet šį kartą gaminau liesesnį tortilijos variantą – su brokoliais. Mano tortilija gavosi nelabai stora, kadangi kepiau gana didelėje (apie 24 cm skersmens) keptuvėje.

Jei norite storesnės tortilijos – reikėtų kepti šiek tiek mažesnėje keptuvėje.

Brokolių tortilija

Reikės:

1 nedidelio brokolio (400–450 g)

1 vidutinio dydžio svogūno

4 didelių kiaušinių

druskos

juodųjų pipirų

alyvuogių ar saulėgrąžų aliejaus kepti

Kaip gaminti

Puode užverdame vandenį.

Brokolį suskirstome žiedynais. Verdame užvirusiame vandenyje apie 5–7 min, kol brokolis suminkštėja (nepervirkite, kad per daug nesuminkštėtų). Po to nupilame vandenį nuo brokolio ir paliekame atvėsti. Kai atvėsta, supjaustome plokščiais gabalėliais, tik nereikia per daug susmulkinti.

Viename dubenyje suplakame kiaušinius su 0,5 arb. š. druskos.

Svogūną nulupame, supjaustome didesniais kubeliais. Keptuvėje ant vidutinės ugnies įkaitiname šiek tiek aliejaus, suberiame svogūnus ir kepame, kol suminkštėja, tada sudedame brokolį ir kepame apie 4 min. vis pamaišant, pagardiname druska ir pipirais. Daržovių mišinį sudedame į kiaušinių plakinį, išmaišome.

Keptuvę išvalome, įpilame 2 valg. š. aliejaus, įkaitiname ant vidutinės ugnies, supilame tortilijos masę, išlyginame paviršių ir šonus.

Kepame tortiliją apie 5–6 min, kol apačia gražiai apskrunda, tada uždedame ant keptuvės didelę lėkštę arba plokščią dangtį ir atsargiai tortiliją apverčiame.

Dedame tortiliją atgal į keptuvę, išlyginame šonus ir kepame dar 5 min., kol apačia apskrunda. Tortiliją iš keptuvės atsargiai perkeliame ant lėkštės, supjaustome ir skanaujame!

„Lithuanian in the USA“