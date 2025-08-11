Knygų apie lieknėjimą autorius dalinasi receptu: štai ką rekomenduoja valgyti pusryčiams

Todėl tarp jo klientų yra ir profesionalių sportininkų, ir net gydytojų. Jis padėdavo pasiekti geresnę fizinę formą ir profesionaliems krepšininkams, ir olimpiečiams. Tinkamai maitindamiesi, net be alinančių treniruočių žmonės sulieknėja kone perpus arba įveikia tokias sveikatos problemas kaip nevaisingumas.
Knygų „Valgyk, ką nori, atrodyk, kaip nori. Mėgaukis laisve“ ir „Sulieknėk be žalos! Nori. Gali“ autorius dalinasi gardžiais receptais, padedančiais reguliuoti svorį ir užtikrinančiais gerą savijautą.
Norintiems numesti svorio mitybos specialistas rekomenduoja valgyti keturis kartus per dieną – 3 patiekalus (pusryčiai, pietūs, vakarienė – po 500–600 kcal) ir užkandį (100–300 kcal). Iš jų turėtų gauti apie 1500–2000 kcal. O vienu iš savo siūlomų patiekalų dalinasi ir su jumis.
Mantas sako, kad geras rytas prasideda nuo skanių pusryčių!
Reikės (1 porcijai):
- 1 mažo lavašo arba tortilijos (apie 60 g)
- 2 kiaušinių (apie 120 g)
- 40 g pomidorų
- 40 g paprikos ar špinatų
- 1 a. š. alyvuogių aliejaus
- druskos, pipirų
- česnako.
Pusryčių gaminimas:
Kiaušinius išplakite ir keptuvėje iškepkite ploną omletą su daržovėmis. Dėkite jį ant lavašo ir susukite į suktinuką. Galima lengvai apskrudinti keptuvėje be papildomų riebalų.
Vienos porcijos maistinė vertė – apie 412 kcal (20 g baltymų, 19 g riebalų, 40 g angliavandenių).
