Nekaitinti agurkai su svogūnais žiemai: užmarinuosite greičiau, daržovės išliks šviežesnės

Pabrėšiu, kad bet koks santykis su vandeniu sugadins konservą, tad, jei sumanysite gaminti – būtinai atkreipkite į tai dėmesį. Daržovės, stiklainiai, dangteliai – viskas turi būti sausa.
Agurkus pjaustau stambesniais gabaliukais, galima naudoti ir storapilvius agurkus, aš mėgstu kvadratinius gabaliukus, bet galima gaminti ir storesnius griežinėlius. Jei turite mažyčių agurkų, galima marinuoti ir nepjausčius, tik tuomet reikia bent minimaliai nupjauti galiukus.
Visgi labiausiai tinka peraugėliai, jie turi daugiau sulčių ir kaimynystė su svogūnu artimesnė. Svogūnus pjaustau kombaino peiliais, bet esu gaminusi ir su stambiai pjaustytais – taipogi tinka.
Aprašysiu proporciją 1 kg paruoštų agurkų
Reikės:
- 1 šaukštas druskos (20 g)
- 250 g cukraus
- 250 ml acto
- 120 ml aliejaus
- 1 didesnis svogūnas
- 1 šaukštelis čili ar kajeno pipirų miltelių
- žiupsnelis džiovinto baziliko.
Nekaitintų agurkų su svogūnais marinavimas:
Agurkus užberiu reikalingu kiekiu druskos, permaišau ir palieku bent 4–5h, kad išsiskirtų sultys, geriausia pernakt. Tuomet pilu likusius produktus ir dar apie 4h, vis pamaišant, laukiu, kol ištirps cukrus. Per tą laiką išsiplaunu stiklainius ir dangtelius ir išdžiovinu juos orkaitėje ar tiesiog ant rankšluosčio. Daržoves standžiai dedu į stiklainius, pilu skysčio, kad apsemtų, užsuku dangtelius ir palieku kelioms valandoms apverstus ant stalo. Tiekiu prie grilio patiekalų, kaip garnyrą kotletams ar užkandą bet kokiai progai. Patarimas – taip pat galima ruošti ir cukinijas, tik jas reiktų lupti ir išsėklinti ir baziliką pakeisti kapotom petražolėm. O jei lieka skysčio – jame puikiausiai marinuoju mėsą griliui.
marinavimasagurkaimarinuoti agurkai
