„Uždrausto malonumo šnabždesys“ – šį desertą buvo leista gaminti tik karalių rūmuose

Šiandien jos susitinka tavo šaldiklyje… ir virsta kremiškais, veganiškais ledais be cukraus.
Mažas šaukštelis amžinybės
Senų senovėje, Vidurio Rytų pakrantėse, figos nokdavo po saule, o datulės kabojo ant palmių lyg gintariniai lašai. Pasakojama, kad keliautojai, grįžę iš ilgos dykumos, sustodavo po figmedžiais ir maišydavo dvi dovanas – figas ir datules – tikėdami, kad jų junginys sugrąžina jėgas ir ramybę sielai.
Legendose sakoma, jog šis saldus vaisių duetų skonis buvo laikomas „uždrausto malonumo šnabždesiu“ – tik karalių rūmuose leista iš jų gaminti ypatingą desertą, kurį ragauti galėjo tik išrinktieji.
O šiandien tas senovės skonis atgimsta tavo virtuvėje – figų džemas, datulių sirupas ir švelnus kokosų kremas susilieja į ledus, kurie lyg paslaptį slepia daugybės metų istoriją.
Kiekvienas kąsnis – tai priminimas, kad net paprasčiausi ingredientai gali nukelti į pasakišką tūkstančio ir vienos nakties sapną.
Ingredientai:
- 8–10 prinokusių figų
- 5–7 minkštų datulių (be kauliukų)
- 1 šaukštas natūralaus datulių sirupo
- 2 x 200 ml kokosų pieno (pilno riebumo, iš skardinės)
- Etitritolio (pagal skonį)
- Puse šaukštelio ksantano gumos arba krakmolo
- (nebūtina) ½ šaukštelio cinamono arba kardamono
Deserto gaminimas:
Perpjautų figų minkštimą dedame į keptuvę. Išimame datulių kauliukus, smulkiai supjaustome ir sudedame į keptuvę šalia figų. Įmaišome datulių sirupą Jei norisi – cinamono ar kardamono šaukštelis – rytietiškas poskonis garantuotas. Kaitiname ant silpnos ugnies, maišydami, kol masė taps džemo konsistencijos – maždaug 30 min. Kokosų kremą išplakame su eritritoliu, puse šaukštelio krakmolo arba ksantano guma (standumui). Sumaišome viską su gautu figų džemu. Supilame į indą, dedame į šaldiklį. Po 4 valandų – permaišome, kad nesikristalizuotų. Laikome šaldiklyje, o prieš valgant – paliekame kelioms minutėms kambario temperatūroje.