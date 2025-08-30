Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
„Uždrausto malonumo šnabždesys“ – šį desertą buvo leista gaminti tik karalių rūmuose

2025 m. rugpjūčio 30 d. 15:25
Julija „Sumac Spice“
Figos ir datulės, tai amžių išmintis šaukšte ledų. Prieš 6000 metų figos buvo faraonų dovana pomirtiniam pasauliui, o datulės – dykumos gyvybės šaltinis.
Šiandien jos susitinka tavo šaldiklyje… ir virsta kremiškais, veganiškais ledais be cukraus.
Mažas šaukštelis amžinybės
Senų senovėje, Vidurio Rytų pakrantėse, figos nokdavo po saule, o datulės kabojo ant palmių lyg gintariniai lašai. Pasakojama, kad keliautojai, grįžę iš ilgos dykumos, sustodavo po figmedžiais ir maišydavo dvi dovanas – figas ir datules – tikėdami, kad jų junginys sugrąžina jėgas ir ramybę sielai.
Legendose sakoma, jog šis saldus vaisių duetų skonis buvo laikomas „uždrausto malonumo šnabždesiu“ – tik karalių rūmuose leista iš jų gaminti ypatingą desertą, kurį ragauti galėjo tik išrinktieji.
O šiandien tas senovės skonis atgimsta tavo virtuvėje – figų džemas, datulių sirupas ir švelnus kokosų kremas susilieja į ledus, kurie lyg paslaptį slepia daugybės metų istoriją.
Kiekvienas kąsnis – tai priminimas, kad net paprasčiausi ingredientai gali nukelti į pasakišką tūkstančio ir vienos nakties sapną.
Ingredientai:
  • 8–10 prinokusių figų
  • 5–7 minkštų datulių (be kauliukų)
  • 1 šaukštas natūralaus datulių sirupo
  • 2 x 200 ml kokosų pieno (pilno riebumo, iš skardinės)
  • Etitritolio (pagal skonį)
  • Puse šaukštelio ksantano gumos arba krakmolo
  • (nebūtina) ½ šaukštelio cinamono arba kardamono

Deserto gaminimas:

Perpjautų figų minkštimą dedame į keptuvę. Išimame datulių kauliukus, smulkiai supjaustome ir sudedame į keptuvę šalia figų. Įmaišome datulių sirupą Jei norisi – cinamono ar kardamono šaukštelis – rytietiškas poskonis garantuotas. Kaitiname ant silpnos ugnies, maišydami, kol masė taps džemo konsistencijos – maždaug 30 min. Kokosų kremą išplakame su eritritoliu, puse šaukštelio krakmolo arba ksantano guma (standumui). Sumaišome viską su gautu figų džemu. Supilame į indą, dedame į šaldiklį. Po 4 valandų – permaišome, kad nesikristalizuotų. Laikome šaldiklyje, o prieš valgant – paliekame kelioms minutėms kambario temperatūroje.
Julija „Sumac Spice“ 
