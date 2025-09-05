Gaivus desertas iš saldžių vynuogių derliaus: džiaugsmas pilvui ir akims

Vynuogių saldumą matuoja specialus įrankis – refraktometras
„Saldumas nėra subjektyvi nuomonė – jis yra moksliškai pamatuojamas ir vertinamas pagal BRIX rodiklį, kuris parodo, kiek gramų cukraus yra 100 g vaisiaus ar uogos sulčių. Vynuogių sulčių BRIX dažniausiai matuojamas refraktometru – lašelį sulčių užlašinus ant prietaiso lęšio, galima greitai nustatyti cukraus koncentraciją“, – paaiškina Vaisių ir daržovių pirkimų skyriaus vadovė Julija Butkevič.
Jeigu vynuogių BRIX rodiklis yra 14–15, tai reiškia, kad tiek gramų cukraus nustatyta 100 g sulčių. Tokios vynuogės laikomos pusiau saldžiomis ir dažniausiai naudojamos kulinarijoje. Tautiečių pamėgtose žaliosiose besėklėse vynuogėse BRIX rodiklis siekia 16–18 ir įtvirtina, kad tai – išties saldžios uogos.
„Minėtas rodiklis leidžia nustatyti vynuogių sunokimo lygį, o kartu yra ir viena iš veislės ypatybių. Šią savaitę išplėstame asortimente mūsų pirkėjai galės paragauti uogų, kurių BRIX rodiklis svyruoja tarp 18–22. Tai itin saldžios vynuogės, apie kurias byloja ir jų veislių pavadinimai: „Sweet Saphire“ (angl. saldusis safyras) „Cotton Candy“ (angl. cukraus vata), „Sweet Celebration“ (angl. saldi šventė). Šviežiai sunokusių šių veislių vynuogių parsivežti pavyksta nedažnai, todėl džiaugiamės pasitaikiusia proga pristatyti jas mūsų pirkėjams dar ir išties patraukliomis kainomis“, – kalba Vaisių ir daržovių pirkimo skyriaus vadovė.
J. Butkevič pažymi, kad beveik visas teminių vynuogių dienų asortimentas – tai saldžių bei itin saldžių veislių vynuogės, tačiau saldumas nėra vienintelė jų savybė. Kai kurios vynuogių veislės pasižymi ypatingu traškumu arba išsiskiria kvapnumu, net mango vaisių poskoniu.
„Neabejoju, kad pirkėjų laukia atradimų savaitė. O kad nereikėtų vargintis galvojant apie BRIX rodiklį, mūsų kassavaitiniame kainų leidinyje galima rasti aprašymus, kur bus įvardintos pagrindinės kiekvienos veislės vynuogių skoninės savybės“, – priduria J. Butkevič.
Vynuogių tartaletė
Pasinaudoti proga ir nepraleisti galimybes išbandyti dar neragautų veislių vynuogių ragina ir kulinarijos meistrai. Jie kviečia jau išragavus ir išsirinkus savo mėgstamiausius skonius, pasigaminti vynuogių tartaletę – gaivų, vasaros malonumų pamiršti neleidžiantį desertą.
Jam paruošti reikės:
- 3 puodelių besėklių vynuogių;
- 3 puodelių žaliųjų arba raudonųjų vynuogių;
- 1 puodelio miltų;
- 1/2 puodelio sviesto (šalto, supjaustyto gabalėliais);
- 1/2 puodelio avižų;
- plaktos grietinėlės;
- cukraus pudros;
- 3 v. š. cukraus;
- 1/2 a. š. druskos;
- šalto vandens.
Vynuogių tartaletės gaminimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 200 laipsnių. Dubenyje sumaišykite miltus, cukrų ir druską. Sudėkite sviestą. Viską maišykite toliau, kol konsistencija taps rupi, grublėta. Į masę įpilkite 2 šaukštus šalto vandens. Maišykite, kol masė paspausta sulips (jei reikia, įpilkite daugiau vandens). Sudėkite avižas ir viską maišykite toliau iki kol masė taps vientisa.
Sudėkite tešlą į 23 cm skersmens pyrago kepimo indą. Išsklaidykite, šiek tiek užkeldami kraštelius į viršų. Kepkite, kol paauksuos, apie 25 minutes. Iškepus ištraukite, atvėsinkite. Suplakite grietinėlę, tolygiai paskirstykite ją ant iškepto tartaletės pagrindo, ant viršaus sudėliokite vynuoges. Palikite atvėsti nuo 2 val. iki paros. Prieš patiekdami, pabarstykite cukraus pudra, o tada – mėgaukitės!