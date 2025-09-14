Rudeniškas slyvų pyragas: lengvai pagaminamas, drėgnas, lengvos tekstūros

Slyvų ir šokolado pyragas
Reikės:
- (20 cm forma)
- 200 g minkšto sviesto
- 140 g cukraus
- 4 kiaušinių
- 150 g miltų
- + 30g migdolų miltų
- 2 a.š kepimo miltelių
- 50 g kakavos
- 100 ml pieno
- 150 g juodojo šokolado
- 6–8 slyvų (arba kuo daugiau tuo geriau)
- trupučio druskos,
- vanilės
- +6–8 slyvos,
- 50 g sviesto,
- 2 v.š rudojo cukraus
Slyvų pyrago gaminimas:
Pyrago kepimą pradedame nuo minkšto sviesto ir cukraus išsukimo. Po to mušame po 1 kiaušinį ir vėl viską išsukame. Atskirame inde sumaišome abiejų rūšių miltus, kakavą, kepimo miltelius, druską,vanilę. Beriame į sviesto ir kiaušinių masę, pilame pieną ir viską vėl išmaišome.
Šokoladą susmulkiname ir beriame į tešlą. Gautą masę pilame į kepimo popieriumi išklotą kepimo formą. Slyvas perpjauname per pusę, kauliuką išmetame, slyvas išdėliojame ant tešlos. Kepame ~50 min. 175 l temperatūroje.
Pabaigoje pyragą stebėkite, neperkepkite. Kol iškepęs pyragas 10–15 min vėsta, keptuvėje ištirpinkite sviestą, suberkite skiltelėmis supjaustytas slyvas ir lengvai apkepkite keletą minučių. Suberkite rudąjį cukrų ir dar lengvai patroškinkite. Supilkite karamelizuotas slyvas ant pyrago, lengvai pabarstykite cukraus pudra ir mėgaukitės....