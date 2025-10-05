Varškės apkepas be jokių miltų ar manų – ar teko tokį ragauti?

Tai varškės apkepas be jokių miltų ar manų... ar teko kada tokį ragauti?
Jei ne, rekomenduoju receptuką išsisaugoti ir būtinai pasigaminti.
Beje, man varškės apkepas puikiai tinka vietoj deserto.
Varškės apkepas be miltų
Reikės:
- 1 kg. varškės ( naudojau 9%),
- 4 kiaušinių,
- 3 v.š. natūralaus jogurto,
- 4 v.š. kokoso drožlių ( gali būti kokosų, migdolų miltai ),
- 200 gr. razinų,
- cukraus (pagal skonį ir poreikį).
Gaminimo eiga:
Į dubenį sudėjau varškę, kiaušinius, cukrų, jogurtą, kokoso drožles ir viską sutryniau blenderiu. Galiausiai į masę sudėjau verdančiu vandeniu nuplykitas razinas ir išmaišiau. Masę supyliau į kepimo formą, suteptą sviestu, ant viršaus užbarsčiau migdolo drožlių (nebūtina). Kepiau varškės apkepą įkaitintoje iki 180 laipsnių orkaitėje ~ 50 – 60 min.
Skanaus!
varškės apkepasvarškės patiekalaidesertas
Rodyti daugiau žymių