Raugiame kopūstus – pagaminus pagal šį receptą, neliks iki Kalėdų

Šis derinys suteikia tradiciniams raugintiems kopūstams gaivumo, subtilaus saldumo ir lengvos egzotinės šilumos. Pavyjks tokie gardūs, kad norėsi vėl ir vėl – neliks iki Kalėdų.
Šie rauginti kopūstai puikiai tiks su kepta žuvimi ar vištiena. Puikus kontrastas riebesniems patiekalams, troškiniams. Galite naudoti kaip salotų pagrindą – tiesiog pridėkite avokado, žalumynų ir šlakelį alyvuogių aliejaus.
Rauginti kopūstai su apelsinu ir imbieru
Ingredientai:
- 1 vidutinė (apie 1,5–2 kg) balto kopūsto galva
- 1 didelė morka 1 apelsinas (geriausia ekologiškas, su žievele)
- 1 šaukštas smulkiai tarkuoto šviežio imbiero
- 1 valgomasis šaukštas druskos (be jodo)
- ½ šaukštelio kmynų (nebūtina, bet labai tinka)
- 1 šaukštas medaus (arba agavos sirupo – jei norisi veganiškai)
Kopūstų paruošimas:
Kopūstą supjaustykite plonais šiaudeliais, morką sutarkuokite burokine tarka. Apelsiną gerai nuplaukite, nupjaukite galiukus ir supjaustykite labai plonomis skiltelėmis – kartu su žievele (ji suteiks aromato ir lengvo kartumo). Į didelį dubenį sudėkite kopūstus, morkas, apelsino skilteles, imbierą, druską ir kmynus. Gerai išminkykite rankomis, kol daržovės išleis sultis. Įmaišykite medų. Sudėkite į švarų stiklainį ar keraminį indą, gerai suspauskite, kad neliktų oro tarpų, o sultys apsemtų daržoves. Uždengę marlės audiniu ar dangteliu, palikite kambario temperatūroje 3–5 dienoms.
Kasdien paspauskite kopūstus, kad jie visada būtų apsemti sūrymu. Kai skonis taps maloniai rūgštus, perkelkite į šaldytuvą – ten kopūstai lėtai rūgs toliau ir išliks traškūs.
