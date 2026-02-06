Ir sotu, ir nebrangu: keptas sultingas viščiukas už kelis eurus – su „Lidl“ savaitgalio pasiūlymais

Tik šį savaitgalį, nuo šeštadienio iki sekmadienio, visose „Lidl“ parduotuvėse 1 kg morkų kainuos net 56 proc. pigiau – vos 0,24 euro už kilogramą. Už itin žemą kainą bus galima įsigyti ir šviežią viščiuką broilerį, kurio kilogramas kainuos tik 2,59 euro.
Į pirkinių krepšelį verta įsidėti „Natco“ lydyto sviesto „Ghee“, kurio 500 g indelis kainuos 5,99 euro. Žema kaina pažymėtas ir „Solevita“ įvairių vaisių gėrimas: 14 vnt. pakuotę įsigysite vos už 3,49 euro, arba net 30 proc. pigiau.
Šį savaitgalį už itin patrauklią kainą bus galima įsigyti „Ringuva Plius“ skystą skalbiklį – didelė 3 l pakuotė kainuos vos 5,99 euro.
„Sumanūs apsipirkimai ir gaminimas namuose leidžia pirkėjams reikšmingai sutaupyti, ypač užsitęsus šaltiems orams, kurie gali lemti didesnes sąskaitas už šildymą. Todėl norisi neišlaidauti apsiperkant, pavyzdžiui, šį savaitgalį tikrai verta užsukti į „Lidl“ ir gardžiuotis visos šeimos mėgstamais patiekalais be didelių išlaidų. Savaitgaliui siūlome išbandyti kepto viščiuko receptą, kuris tikrai nepaliks abejingų“, – sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Neliks akimirksniu: morkomis įdarytas viščiukas su kopūstų salotomis
Tikra savaitgalio pietų žvaigždė – morkomis ir kitomis daržovėmis įdarytas viščiukas, prie kurio puikiai derės klasikinės „Coleslaw“ – morkų ir kopūstų – salotos. Kokybiški ingredientai, šiek tiek kantrybės, ir mėgausitės gardžiu patiekalu – vos už kelis eurus.
Jums reikės:
1 viso viščiuko broilerio
2–3 morkų
7–8 bulvių
2 vidutinių svogūnų
3–4 skiltelių česnako
2 v. š. „Natcos“ lydyto sviesto „Ghee“
Šlakelio alyvuogių aliejaus
1 a. š. druskos
0,5 a. š. juodųjų pipirų
1 a. š. saldžiosios paprikos
0,5 a. š. džiovinto čiobrelio arba rozmarino
0,5 citrinos
Salotoms reikės:
0,5 vidutinio baltagūžio kopūsto
1 didelės morkos (arba 2 mažesnių morkų)
Padažui:
3 v. š. majonezo
1 v. š. „Pilos“ natūralaus jogurto
1 a. š. obuolių acto arba citrinos sulčių
1 a. š. cukraus (pagal skonį)
Druskos, pipirų pagal skonį
Gaminimas:
Paruoškime viščiuką. Nuplaukite, nusausinkite popieriniu rankšluosčiu. Įtrinkite iš vidaus ir išorės druska bei pipirais.
Morkas supjaustykite stambesniais šiaudeliais arba griežinėliais, svogūnus – stambiomis skiltelėmis. Sumaišykite su trupučiu druskos, pipirų ir šlakeliu aliejaus.
Įspauskite citrinos sulčių ir sudėkite česnako gabalėlius.
Prikimškite viščiuko vidų daržovėmis – tik nespauskite per stipriai.
Viščiuką įtrinkite lydytu sviestu, pabarstykite paprikos milteliais ir žolelėmis.
Bulves nuskuskite ir supjaustykite skiltelėmis. Sudėkite į dubenį, užberkite druskos, pipirų ir išmaišykite.
Dėkite viščiuką į kepimo indą krūtine į viršų. Kepkite 180 °C temperatūroje apie 1 val. 20 min. Kas 25–30 min. palaistykite išsiskyrusiomis sultimis.
Į orkaitę taip pat pašaukite bulves. Kepkite jas apie 30 min., kol apskrus.
Kol viščiukas ir bulvės kepa, paruoškite salotas.
Kopūstą smulkiai supjaustykite ir lengvai paminkykite su trupučiu druskos – taps minkštesnis.
Sutarkuokite morką stambia tarka.
Dubenyje sumaišykite padažo ingredientus iki vientisos masės.
Sumaišykite daržoves su padažu, paragaukite: jei reikia, įdėkite dar šiek tiek cukraus ar įpilkite acto.
Prieš patiekimą palaikykite šaldytuve 20–30 min. – taip skoniai susijungs.
Patikrinkite, kaip orkaitėje kepa viščiukas. Jei norite traškesnės odelės, paskutines 10 min. padidinkite temperatūrą iki 210 °C.
Iškepusį viščiuką išimkite ir leiskite pastovėti 10–15 min. – bus sultingesnis.
Viščiuką supjaustykite norimo dydžio gabaliukais ir sudėkite į lėkštes. Skanaukite jį kartu su „Coleslaw“ salotomis ir keptomis bulvėmis.
Skanaus!
„Supersavaitgalio“ pasiūlymų ieškokite visose 84 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.